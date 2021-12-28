Советы сомелье: какие закуски подавать на новогодний стол к разному алкоголю

Игристое вино
Шампанское, Кава, Просекко, Франчакорта, Креман, полусухие, полусладкие, сухие и сладкие — искрящиеся пузырьки этих напитков создают праздничное настроение. К ним лучше подать легкую, очень модную и при этом бюджетную закуску — картофельные чипсы с солью или несладкий попкорн. Сухие игристые вина идеально дополнят праздничный салат «Оливье», а полусухие или сладкие виды раскрываются в сочетании с десертами.
Белое вино
Легкие белые вина, как говорит Инна Белкина — универсальные солдаты. Закусывайте их легкими салатами, курицей, индейкой, белой рыбой и любыми дарами моря, приготовленными или свежими овощами.
Из сыров выбирайте мягкие виды либо сыры с белой плесенью и некоторые нейтральные полутвердые сыры. Совиньон Блан и козий сыр — это, наверное, лучшее сочетание текстур кислотности и аромата… Сливочные соусы прекрасно подходят к бочковым винам, также хорошо сочетаются с закусками на гриле, с земляными овощами. Предложу вам, например, идеальное сочетание — Шардоне и равиоли с тыквой,
Красное вино
Как говорит эксперт, основное правило таково: чем тоньше вкус и аромат вина, тем деликатнее должна быть закуска. К блюдам с щедрой россыпью специй или ароматными соусами подойдут вина с ярким вкусом. Яства с явно выраженной текстурой будут уместны с напитками очень сильного характера.
Красные вина не такие требовательные к закускам как белые. К ним можно подавать практически все мясные блюда, дичь, птицу, гриль. Только не забывайте о правиле сочетания текстуры вина и еды. К легким фруктовым винам прекрасно подойдут блюда испанской или итальянской кухни, такие как лазанья паста, тапас, пицца, паэлья и хамон.
Крепленое вино
Крепленые вина сами по себе прекрасны и самостоятельны, они вполне могут выступать в роли десерта. Подобрать к ним закуску непросто — слишком яркий, насыщенный и сложный вкус. Так что предпочтение стоит отдать жареным орехам вроде миндаля или грецкого, фруктам, сырам с голубой плесенью, соленым колбасам.
Крепкий алкоголь — водка, виски, коньяк
Мое наблюдение по поводу фудпейринга — с такими напитками важен регион происхождения. Всегда беспроигрышный вариант — это традиционная кухня. Например, наш традиционный русский напиток водка прекрасно сочетается с такими блюдами как соленые огурчики, маринованные грибы, икра, пельмени, борщ, но единственное правило — водку лучше начинать закусывать с горячих блюд и постепенно переходить к холодным закускам,
Коньяк, благороднейший из всех напитков, если хорошо выдержан, должен выступать соло или в качестве изысканного дижестива. Если чем-то его дополнить все-таки хочется, отдайте предпочтение твердым сырам, нежным паштетам, ломтикам семги с икрой, овощным салатам, заправленным маслом.
Виски — напиток, навеянный шотландскими нагорьями. В качестве закуски для мясных гурманов я бы предложила говяжий язык или дичь с ароматом дымка. Для любителей рыбки прекрасно подойдет копченый лосось или даже попробуйте с устрицами,
По словам эксперта, очень часто даже в ресторанах к виски предлагают фрукты. Но правилам алкогольной географии такой набор не соответствует, ведь на британских просторах фрукты традиционно не росли. Поэтому эксперт рекомендует съесть под виски добрый стейк или рыбку либо не закусывать его вовсе.