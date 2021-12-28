Советы сомелье: какие закуски подавать на новогодний стол к разному алкоголю

Игристое вино

Шампанское, Кава, Просекко, Франчакорта, Креман, полусухие, полусладкие, сухие и сладкие — искрящиеся пузырьки этих напитков создают праздничное настроение. К ним лучше подать легкую, очень модную и при этом бюджетную закуску — картофельные чипсы с солью или несладкий попкорн. Сухие игристые вина идеально дополнят праздничный салат «Оливье», а полусухие или сладкие виды раскрываются в сочетании с десертами.

Белое вино

Легкие белые вина, как говорит Инна Белкина — универсальные солдаты. Закусывайте их легкими салатами, курицей, индейкой, белой рыбой и любыми дарами моря, приготовленными или свежими овощами.

Из сыров выбирайте мягкие виды либо сыры с белой плесенью и некоторые нейтральные полутвердые сыры. Совиньон Блан и козий сыр — это, наверное, лучшее сочетание текстур кислотности и аромата… Сливочные соусы прекрасно подходят к бочковым винам, также хорошо сочетаются с закусками на гриле, с земляными овощами. Предложу вам, например, идеальное сочетание — Шардоне и равиоли с тыквой,

— говорит сомелье.

Красное вино

Как говорит эксперт, основное правило таково: чем тоньше вкус и аромат вина, тем деликатнее должна быть закуска. К блюдам с щедрой россыпью специй или ароматными соусами подойдут вина с ярким вкусом. Яства с явно выраженной текстурой будут уместны с напитками очень сильного характера.

Красные вина не такие требовательные к закускам как белые. К ним можно подавать практически все мясные блюда, дичь, птицу, гриль. Только не забывайте о правиле сочетания текстуры вина и еды. К легким фруктовым винам прекрасно подойдут блюда испанской или итальянской кухни, такие как лазанья паста, тапас, пицца, паэлья и хамон.

Крепленое вино

Крепленые вина сами по себе прекрасны и самостоятельны, они вполне могут выступать в роли десерта. Подобрать к ним закуску непросто — слишком яркий, насыщенный и сложный вкус. Так что предпочтение стоит отдать жареным орехам вроде миндаля или грецкого, фруктам, сырам с голубой плесенью, соленым колбасам.

Крепкий алкоголь — водка, виски, коньяк

Мое наблюдение по поводу фудпейринга — с такими напитками важен регион происхождения. Всегда беспроигрышный вариант — это традиционная кухня. Например, наш традиционный русский напиток водка прекрасно сочетается с такими блюдами как соленые огурчики, маринованные грибы, икра, пельмени, борщ, но единственное правило — водку лучше начинать закусывать с горячих блюд и постепенно переходить к холодным закускам,

— учит Инна Белкина.

Коньяк, благороднейший из всех напитков, если хорошо выдержан, должен выступать соло или в качестве изысканного дижестива. Если чем-то его дополнить все-таки хочется, отдайте предпочтение твердым сырам, нежным паштетам, ломтикам семги с икрой, овощным салатам, заправленным маслом.

Виски — напиток, навеянный шотландскими нагорьями. В качестве закуски для мясных гурманов я бы предложила говяжий язык или дичь с ароматом дымка. Для любителей рыбки прекрасно подойдет копченый лосось или даже попробуйте с устрицами,

— отметила сомелье.