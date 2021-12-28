Мать случайно обнаружила в коробке кукурузных хлопьев пакетик с наркотиками

25-летняя Хайсам Нассар, когда на завтрак насыпала детям хлопья от торговой марки Nestlé, вдруг обнаружила в коробке большой пакетик с наркотиками. Погуглив в Сети, она поняла, что это вероятней всего метамфетамин. Женщина отнесла находку в полицию, где ее опасения подтвердились.

«Если бы этот пакет порвался, это бы имело смертельные последствия!» - говорит расстроеная женщина. В сумке было почти полкилограмма метамфетамина на сумму около 107 000 евро.

Детям Нассар два и три года, а также у нее есть годовалые близнецы. Дети ели содержимое из коробки в течение нескольких дней, прежде чем был обнаружен пакетик с наркотиками. Они прошли медицинское обследование, их здоровье в порядке, пишет The Sun.