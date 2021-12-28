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Умер телеоператор и кинематографист Прийт Вехм

Priit Vehm 2001. aastal. ФОТО: Peeter Langovits

23 декабря ушел из жизни Прийт Вехм, телеоператор и кинематографист, работавший на нескольких эстонских телеканалах. Об этом сообщил его друг, журналист Александр Хоботов.

«Ой грустно, какие люди уходят. Прийт Вехм - один из самых классных операторов, с которыми доводилось работать. А еще он был пловец на длинные дистанции - переплывал Финский залив. В Ида-Вирумаа, около своего дома, он высадил более трех тысяч дубов. Спи спокойно, мужик», - написал Хоботов.

Прийт Вехм в 2009 году ФОТО: Malle Elvet
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