Умер телеоператор и кинематографист Прийт Вехм

«Ой грустно, какие люди уходят. Прийт Вехм - один из самых классных операторов, с которыми доводилось работать. А еще он был пловец на длинные дистанции - переплывал Финский залив. В Ида-Вирумаа, около своего дома, он высадил более трех тысяч дубов. Спи спокойно, мужик», - написал Хоботов.