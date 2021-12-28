Запись разговоров на заправке и в банке: где личные беседы могут дойти до посторонних ушей?

Соответствующее предписание компании Olerex издала Инспекция по защите данных, по оценке которой запись звука на рабочем месте запрещена, потому что, помимо прочего, записях могут оставаться разговоры между клиентами.

Инспекция по защите данных создала прецедент по поводу записи разговоров на станции обслуживания Olerex, поскольку использование звукозаписей было, по оценке инспекции, запрещено. На сеть заправок был наложен крупный штраф в размере 25 000 евро.

Генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис сказала, что Европейский надзорный орган по защите данных уже указывал в 2010 году, что использование звукозаписей на рабочем месте в принципе запрещено.

Cотрудник фирмы в этом случае находится под постоянным надзором. «Личные разговоры сотрудников в рабочее время или в паузах, если нет клиента, тоже остаются на записи. Но кроме того, мы говорим и о разговорах между клиентами и разговорах между клиентом и обслуживающим персоналом», - говорит Лехис.

Программа новостей «Reporter» выяснила, в каких заведениях сектора услуг частные разговоры могут доходить до посторонних ушей.

В Swedbank молчи в тряпочку, в Alexela можно спокойно обсуждать скандалы

Политика в отношении аудиозаписей у разных компаний сильно различается. Представитель Swedbank сообщил, что видеонаблюдение ведется во всех офисах, а аудиозапись - в некоторых конторах. Аудиозапись в офисах производится на основании анализа рисков.

Как руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв оправдывает запись? Во-первых, конечно, потому, что в банках есть деньги, а во-вторых, в целях безопасности. Например, если происходит ограбление или имеет место угроза теллеру, аудиозапись пригодится.

Деньги считают и в LHV, но, по их данным, аудиозаписи ни в зале для клиентов, ни в другом месте в банке не производились. Эта возможность даже не обсуждалась.

А как обстоят дела на Circle K и Alexela? По словам представителя Circle K, запись у них ведется, но только в кассе. Представитель Alexela говорит, что они не делают аудиозаписи и не считают это необходимым, потому что до сих пор не было ситуаций, когда аудиозапись принесла бы какую-либо дополнительнуюценность для обработки персональных данных. Ограничиваются лишь видеонаблюдением. То же самое утверждают и в R-kiosk: они не записывают звук на кассе или в зале обслуживания.

Генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис говорит, что больше информации планируется получить в начале года, и если после этого не будет сделано никаких улучшений, власти будут проверять учреждения одно за другим.