«Бомба» для организма: майонез может спровоцировать страшные болезни
По словам доктора, этот соус — катализатор старения, уверяет radiokp.ru.
По словам доктора, этот соус — катализатор старения, уверяет radiokp.ru.
Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова пояснила, чем вреден майонез. Врач призвала относиться к нему как к алкоголю.
«Все знают, что спиртное — это нейротоксин, и за каждый бокал придется ответить перед организмом. Примерно такая же ситуация с майонезом. Майонез — катализатор старения. Он способствуют набору веса, развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, повышает риск развития сердечно-сосудистых и онкозаболеваний», — сообщила специалист в своем телеграм-канале.
А использование майонеза для запекания — это, по ее словам, вообще бомба. Сложно придумать что-нибудь вреднее для организма
Павлова заверила, что домашний майонез полезным тоже не будет. А идеальная заправка для салатов — это лимонный сок.