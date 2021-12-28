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«Бомба» для организма: майонез может спровоцировать страшные болезни

Майонез. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

По словам доктора, этот соус — катализатор старения, уверяет radiokp.ru.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова пояснила, чем вреден майонез. Врач призвала относиться к нему как к алкоголю.

«Все знают, что спиртное — это нейротоксин, и за каждый бокал придется ответить перед организмом. Примерно такая же ситуация с майонезом. Майонез — катализатор старения. Он способствуют набору веса, развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, повышает риск развития сердечно-сосудистых и онкозаболеваний», — сообщила специалист в своем телеграм-канале.

А использование майонеза для запекания — это, по ее словам, вообще бомба. Сложно придумать что-нибудь вреднее для организма

Павлова заверила, что домашний майонез полезным тоже не будет. А идеальная заправка для салатов — это лимонный сок.

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