Одни умерли в муках, а другие потеряли близких. Почему фильм «10 негритят» несет несчастья?
Фильм «10 негритят» до сих пор любим зрителями разных возрастов. Вот только исполнителям главных ролей лента не принесла ничего хорошего, пишет «Стархит».
Фильм «10 негритят» до сих пор любим зрителями разных возрастов. Вот только исполнителям главных ролей лента не принесла ничего хорошего, пишет «Стархит».
«10 негритят» — самый известный роман Агаты Кристи, который сама писательница считала наиболее сложным в своей карьере. Это запутанный детектив, в котором зрители, как и герои, до последнего не знают, кто же совершает зверские убийства. Разумеется, произведение неоднократно экранизировали в разных странах мира, но одна из лучших адаптаций была снята в Советском Союзе.
Станиславу Говорухину удалось уловить гнетущую атмосферу романа, сделав ее настолько пугающей, что ближе к финалу детектив ощущается как хоррор. А еще режиссер собрал команду мечты, сплошь состоящую из звезд первой величины. Именно о них, артистах, сыгравших главные роли в культовой ленте, и пойдет речь ниже. Удивительно, но практически всем актерам пришлось пережить ужасные испытания. Совпадение ли это, а может, злой рок?
Татьяна Друбич
Друбич досталась центральная роль в картине. Она перевоплотилась в учительницу Веру Клейторн, повинную в смерти маленького ребенка. Амплуа это сложное и многогранное, требующее от артиста больших усилий. Татьяна с ним справилась блестяще. Еще бы, ведь за спиной у звезды к тому моменту был огромный творческий опыт.
Вот только актерская карьера не слишком волновала Друбич. В 90-е звезда стала все реже появляться на экранах, а в 2000-е и вовсе ушла из профессии. Артистка предпочла работу в медицинской сфере, возвращаясь к творческой деятельности только ради новых проектов своего бывшего супруга Сергея Соловьева. О том, какие отношения на самом деле связывают режиссера и его музу, ходили разные слухи. Звезды и сами укрепляли эти домыслы неоднозначными высказываниями.
«Мы с Таней вовсе не разведены. Просто это у нас форма брака такая. Подумаешь, свои закорючки в документе о разводе поставили! Это не мешает нам любить друг друга и быть вместе…» — рассказывал Соловьев спустя много лет после расставания с Татьяной.
Их история любви окончательно закончилась 13 декабря 2021 года, когда Соловьев скончался. Актриса не давала комментариев по поводу трагедии, но на похоронах она была буквально убита горем, что заметили все присутствовавшие. Поклонники уверены, что теперь Друбич окончательно уйдет с экранов, ведь рядом больше нет мэтра, способного создать для нее достойную роль.
Александр Кайдановский
Кайдановский — актер, величину таланта которого трудно осознать. Вот только по-настоящему звездных ролей у него было не так много, как хотелось бы. Собственно, творческая нереализованность и разрушила второй брак Александра Леонидовича с Евгенией Симоновой.
«Одним из раздражающих факторов в их отношениях было то, что, мама в какой-то период очень много работала, а у папы не было ничего. Он просто бесился, что у мамы так все хорошо получается, а она ничего не могла поделать. Родители прожили вместе семь лет, то расставались, то сходились. Но для папы была важна свобода и то, что ему хочется делать», — признавала дочь пары Зоя Кайдановская в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» канала «Россия 1».
Но все-таки своего зрителя Александр Леонидович нашел. Его обожали поклонники сложного интеллектуального кино, в котором Кайдановский был особенно органичен. Вот только полностью реализовать творческий потенциал артист не успел: в 1995 году он скончался после третьего инфаркта в возрасте 49 лет. Многие поклонники искусства считают Кайдановского гением, которому просто было слишком сложно мириться с реалиями нашего мира.
Владимир Зельдин
Зельдину досталась роль «темной лошадки», персонажа, подозрения на которого падают лишь однажды, и который успешно держится в тени до самой развязки. На момент съемок в культовом фильме Говорухина Зельдин уже находился в статусе мэтра, живой легенды своего времени. Артист всегда подчеркивал, что работа — главная радость в его жизни. Именно поэтому он продолжал выходить на сцену даже после празднования сотого дня рождения!
Еще одной большой радостью для Зельдина всегда были женщины. Артист долго искал личное счастье, но обрел его только в браке с Иветтой Капраловой.« Желтая пресса не особо интересовалась мной по жизни, ведь я никогда не был замечен в ночных кутежах, оргиях, загулах и прочих темных вещах. Спросите почему — просто не тянуло, хотя я всю жизнь преклонялся перед слабым полом! Вообще, я очень люблю женщин и считаю, что у мужчины всегда должно быть состояние влюбленности. Но больше всего я ценю свою жену Иветту — это самый дорогой подарок, который преподнесла мне жизнь», — делился однажды актер.
Зельдин скончался 31 октября 2016 года от полиорганной недостаточности. Супруга артиста так и не смогла смириться с потерей: она ушла из жизни спустя несколько месяцев.
Людмила Максакова
Роль у Людмилы Васильевны была небольшая, но запоминающаяся. В целом, актриса всегда была скорее звездой театральной сцены: за годы творческой деятельности в театре имени Вахтангова она продемонстрировала десятки ярких образов. И, возможно, имя звезды и у современной публики ассоциировалось бы только с творчеством, но в последние годы в семье Максаковой то и дело происходят скандалы.
Все дело в том, что Людмила Васильевна никак не может найти общий язык с единственной дочерью Марией. Актриса не одобряла брак наследницы с Денисом Вороненковым, а когда та переехала в Украину, и вовсе стала открыто критиковать дочь.
Затяжной конфликт привел к тому, что сейчас родственницы практически не общаются. Мария неоднократно пыталась добиться расположения матери, но снова и снова сталкивалась с холодным равнодушием. Сама Максакова, как это часто бывает у актеров, после личных проблем находит утешение в творчестве.
Анатолий Ромашин
Анатолий Ромашин с детства знал, что такое ограничения и испытания. Вместе с семьей он несколько месяцев выживал в блокадном Ленинграде, который покинул по «дороге жизни» в 1942-м. Это испытание не сломило будущего кумира зрителей, а только укрепило его характер
С профессией Ромашин определился еще в подростковом возрасте, но поступить в театральный смог только после окончания службы в армии. За годы профессиональной деятельности Анатолий Владимирович воплотил десятки ярких образов. «10 негритят »не стали большим прорывом для звезды, но тот период все равно имел особенное значение для Ромашина. Дело в том, что именно в 80-е артист встретил любовь всей своей жизни. Юлианна Оррени была младше актера на 40 лет, но пару это ничуть не смущало.
В 1991-м влюбленные поженились в в 1997-м, когда Анатолию Владимировичу исполнилось уже 66, у них родился сын Дмитрий. Ромашин неоднократно рассказывал, как счастлив рядом с молодой спутницей, но насладиться этим браком и общением с маленьким сыном в полной мере не успел: в 2000 году любимец публики трагически погиб. Во время работы на дачном участке на мэтра упала сосна, которую он пытался спилить.
Разумеется, трагедия стала потрясением для всех коллег Ромашина, но тяжелее всех пришлось Юлианне. Женщина одна воспитывала сына: сейчас Дмитрий учится в МГИМО.
Алексей Жарков
В 80-е Жарков был очень востребованным артистом: каждый год с его участием выходило минимум два-три фильма. Но, как это часто бывает, звезде этого было недостаточно. Многие друзья Алексея Дмитриевича отмечали, что он работал на износ лишь бы доказать себе и окружающим, что способен на большее. Творческие кризисы Жарков часто заглушал алкоголем.
В тяжелые минуты рядом с ним всегда находилась жена Любовь. Именно она являлась надежной опорой для Алексей Дмитриевича на протяжении многих лет. Однако даже большое чувство не смогло спасти Жаркова от проблем со здоровьем: в 2012 году у звезды случился первый тяжелый инсульт.
Восстановление после приступа было сложным и долгим. Чтобы облегчить состояние Жаркова, жена перевезла его на подмосковную дачу. Там артист пошел на поправку и даже начал мечтать о возвращении в профессию, но выяснилось, что на сцене его уже никто не ждет. «Зритель ценит только тех актеров, которых знает и видит. А забвение для нашего брата хуже Господнего наказания», — жаловался однажды Алексей Дмитриевич.
В марте 2016-го у Жаркова случился еще один приступ. Врачи несколько месяцев пытались стабилизировать состояние звезды, но помочь ему уже не могли: в июне того же года легенда советского экрана скончался.
Алексей Золотницкий
В фильме «10 негритят» Золотницкий исполнил роль мистера Роджерса, далеко не самого главного, но все-таки важного для сюжета персонажа. В тот период артист много работал и в кино, и на телевидении. Однако главной его специализацией был дубляж. В данном творческом направлении Золотницкому буквально не было равных.
Творческую активность Алексей Алексеевич стал сокращать лишь с середины 2000-х. Тогда, в далеком 2005 году, Золотницкий столкнулся с большой трагедией — его старший сын Владимир скончался из-за опухоли мозга. Уход наследника стал для артиста потрясением, и ему понадобилось несколько лет, чтобы смириться с утратой.
Разумеется, потеря не прошла незамеченной: уже в 2011-м у Золотницкого случился микроинсульт. После восстановления актер продолжил играть в театре, но самочувствие его все чаще вызывало опасения. В 2017-м случился новый приступ, после которого артист лишился возможности разговаривать и самостоятельно передвигаться. Сейчас о состоянии Алексея Алексеевича нет никакой информации, но известно, что за ним ухаживают близкие.
Михаил Глузский
Глузский — легенда советского кино, актер, которого в лицо знают многие зрители, а вот его фамилию вспомнят лишь единицы. Все дело в том, что в кино и сериалах Михаилу Андреевичу доставались преимущественно небольшие роли, практически камео. Зато даже при минимальном экранном времени он успевал захватить зрительское внимание.
В фильме Говорухина у Глузского была привычно небольшая роль, с которой он справился блестяще. 80-е вообще были удачным временем для артиста, ведь он успевал много сниматься, параллельно работая в кино и преподавая во ВГИКе.
Внести коррективы в насыщенную творческую жизнь Михаила Андреевича не смогли даже проблемы со здоровьем. Еще в 90-е он стал периодически жаловаться на самочувствие, продолжая при этом работать. В последний раз Глузский вышел на сцену в 2001 году: 13 мая он сыграл одну из ролей в спектакле «Чайка». Персонаж Глузского перемещался на инвалидной коляске, что было как нельзя кстати, ведь артист был очень слаб. Со спектакля его отвезли в госпиталь, где в эту же ночь звезде ампутировали ногу. В страшных муках Глузский провел следующий месяц. Несмотря на усилия врачей, спасти мэтра так и не удалось: 15 июня в возрасте 82 лет он скончался.
Ирина Терещенко
Ирина Терещенко осознала свое признание еще в подростковом возрасте, поэтому периодически стала посещать прослушивания. Вот только настоящий прорыв в ее карьере случился лишь в 1967 году после съемок в картине «Марианна». В дальнейшем звезда часто играла в популярных фильмах и сериалах, но раз за разом оставалась на втором плане.
Нечто подобное произошло и во время работы над «10 негритятами». Актрисе, чьей харизме могли позавидовать многие коллеги, было уделено слишком мало внимания. В 90-х, когда Советский Союз навсегда исчез с карт, Терещенко и вовсе осталась без работы. Какое-то время артистка пыталась найти себе место в профессии, но подстроиться под новые реалии так и не удалось. В результате артистка навсегда ушла из кино.
Сейчас Терещенко не напоминает о себе. Звезда живет на Украине и не дает интервью, так что остается только догадываться, чем занимается 74-летняя любимица зрителей.
Александр Абдулов
Наверняка многие зрители даже не помнят, что Абдулов снимался в культовом фильме Говорухина. Еще бы, ведь артист умирает первым спустя всего несколько минут после начала картины. Этот факт кажется еще более удивительным, если вспомнить, какой популярностью Абдулов пользовался в 80-е. Тогда любой режиссер в СССР мечтал поработать с секс-символом экрана.
Абдулову удавалось то, о чем его коллеги могли только мечтать — он оставался на пике популярности на протяжении всей своей карьеры. Даже в 2000-е, когда возраст стал брать свое, Александр Гавриилович считался любимцем публики и дамским угодником.
Смертельная болезнь тоже не сломила актера: он продолжал работать и после того, как ему поставили четвертую стадию рака. Незадолго до смерти у Абдулова родилась дочь Евгения, и он наконец-то познал радости отцовства. Сейчас единственной наследнице звезды уже 14 лет, и она поразительно похожа на папу!