Одни умерли в муках, а другие потеряли близких. Почему фильм «10 негритят» несет несчастья?

С профессией Ромашин определился еще в подростковом возрасте, но поступить в театральный смог только после окончания службы в армии. За годы профессиональной деятельности Анатолий Владимирович воплотил десятки ярких образов. «10 негритят »не стали большим прорывом для звезды, но тот период все равно имел особенное значение для Ромашина. Дело в том, что именно в 80-е артист встретил любовь всей своей жизни. Юлианна Оррени была младше актера на 40 лет, но пару это ничуть не смущало.

В 1991-м влюбленные поженились в в 1997-м, когда Анатолию Владимировичу исполнилось уже 66, у них родился сын Дмитрий. Ромашин неоднократно рассказывал, как счастлив рядом с молодой спутницей, но насладиться этим браком и общением с маленьким сыном в полной мере не успел: в 2000 году любимец публики трагически погиб. Во время работы на дачном участке на мэтра упала сосна, которую он пытался спилить.

Разумеется, трагедия стала потрясением для всех коллег Ромашина, но тяжелее всех пришлось Юлианне. Женщина одна воспитывала сына: сейчас Дмитрий учится в МГИМО.

Алексей Жарков

ФОТО: скриншот с youtube.com

В 80-е Жарков был очень востребованным артистом: каждый год с его участием выходило минимум два-три фильма. Но, как это часто бывает, звезде этого было недостаточно. Многие друзья Алексея Дмитриевича отмечали, что он работал на износ лишь бы доказать себе и окружающим, что способен на большее. Творческие кризисы Жарков часто заглушал алкоголем.

В тяжелые минуты рядом с ним всегда находилась жена Любовь. Именно она являлась надежной опорой для Алексей Дмитриевича на протяжении многих лет. Однако даже большое чувство не смогло спасти Жаркова от проблем со здоровьем: в 2012 году у звезды случился первый тяжелый инсульт.

Восстановление после приступа было сложным и долгим. Чтобы облегчить состояние Жаркова, жена перевезла его на подмосковную дачу. Там артист пошел на поправку и даже начал мечтать о возвращении в профессию, но выяснилось, что на сцене его уже никто не ждет. «Зритель ценит только тех актеров, которых знает и видит. А забвение для нашего брата хуже Господнего наказания», — жаловался однажды Алексей Дмитриевич.

В марте 2016-го у Жаркова случился еще один приступ. Врачи несколько месяцев пытались стабилизировать состояние звезды, но помочь ему уже не могли: в июне того же года легенда советского экрана скончался.

Алексей Золотницкий

ФОТО: скриншот с youtube.com

В фильме «10 негритят» Золотницкий исполнил роль мистера Роджерса, далеко не самого главного, но все-таки важного для сюжета персонажа. В тот период артист много работал и в кино, и на телевидении. Однако главной его специализацией был дубляж. В данном творческом направлении Золотницкому буквально не было равных.