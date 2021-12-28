Доживает последние дни: друзья Джека Николсона сообщили его диагноз

Друзья и коллеги рассказали о том, что здоровье 84-летнего Николсона подкосило деменция. Сейчас за самым номинированным в истории премии «Оскара» актером ухаживают сын и дочь, но он буквально тает на глазах. «Физически он в порядке, но его разум — нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким», — рассказал инсайдер американскому изданию, подтвердив, что у звезды деменция.

Пока что официально эти данные никто не подтвердил, но и не опроверг. Сам Николсон никогда не жаловался на здоровье и больше любил говорить о любовных победах и кино, чем о самочувствии.

Но, как видно, с возрастом его память начала давать сбой. Говорят, что он пробовал лечиться, почувствовав неладное, но деменцию можно лишь замедлить, но не победить, пишет «Стархит».