Дочь Оксаны Самойловой и Джигана ночью увезли на скорой

Специалист сообщил Оксане, что у Леи серьезные проблемы со здоровьем. Услышав это, бизнесвумен сразу же помчалась домой.
«Я раньше не говорила, но у Леи есть хроническое заболевание. Вчера у нее поднялась температура. Я была в гостях, а Денис уехал по делам. Мы вызвали неотложку, думаю, пусть врач осмотрит ее на всякий случай. Приехал доктор и сразу перезвонил мне со словами: "Срочно! У ребенка пневмония, восполнение легких... последняя стадия, времени нет. Забираем девочку на госпитализацию". Лею увезли на скорой одну. Я неслась домой 200 километров в час по снегу в адской панике. Собрала вещи и поехала в больницу. Денис тоже туда приехал. И хорошо, что он не слышал слова врача, иначе бы не знаю, что с ним было», – поделилась подробностями 33-летняя Самойлова.
После тщательного обследования выяснилось – медик ошибся. У Леи чистые легкие и поводов для беспокойств нет. «Сделали КТ, сдали анализы. Слава Богу, никакой пневмонии и никакого воспаления. Прописали лечение и отпустили из больницы», – добавила многодетная мать.
Сейчас дочь Оксаны и Джигана восстанавливается в домашних условиях. Девочка чувствует себя значительно лучше – температура пришла в норму, появился аппетит.
«Я не спала всю ночь, слушала, как Лея дышит, – призналась бизнесвумен. – Уже все хорошо, все под контролем, но доктор меня так напугал, что глаз до сих пор дергается. Когда дети болеют – это самое страшное»