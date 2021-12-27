Дочь Оксаны Самойловой и Джигана ночью увезли на скорой

«Я раньше не говорила, но у Леи есть хроническое заболевание. Вчера у нее поднялась температура. Я была в гостях, а Денис уехал по делам. Мы вызвали неотложку, думаю, пусть врач осмотрит ее на всякий случай. Приехал доктор и сразу перезвонил мне со словами: "Срочно! У ребенка пневмония, восполнение легких... последняя стадия, времени нет. Забираем девочку на госпитализацию". Лею увезли на скорой одну. Я неслась домой 200 километров в час по снегу в адской панике. Собрала вещи и поехала в больницу. Денис тоже туда приехал. И хорошо, что он не слышал слова врача, иначе бы не знаю, что с ним было», – поделилась подробностями 33-летняя Самойлова.