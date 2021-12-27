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На 46-м году жизни скончался бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин

Эдуард Дорожкин ФОТО: facebook.com

26 декабря в Сети появилась информация о смерти бывшего шеф-редактора Tatler Эдуарда Дорожкина.

Об этом в фейсбуке написала его коллега и основательница PR Bar Аннета Решетова.

«Эдуарда больше нет. И в это невозможно поверить», – сообщила она коротко в своем посте. Дорожкин много лет посвятил журналистике и глянцу. Он работал в «Ведомостях», а после ухода из Tatler занимал пост главного редактора газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life». В апреле Эдуарду исполнилось 45 лет.

Официальной причиной смерти 45-летнего Дорожкина стала сердечная недостаточность. Поговаривают также, что недавно журналист переболел ковидом, после чего у него образовался тромб, пишет Starhit.ru.

Коллеги Эдуарда выражают слова соболезнования его родным и делятся некоторыми подробностями трагедии. Как оказалось, тело Дорожкина в его квартире обнаружила мать.

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