На 46-м году жизни скончался бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин

«Эдуарда больше нет. И в это невозможно поверить», – сообщила она коротко в своем посте. Дорожкин много лет посвятил журналистике и глянцу. Он работал в «Ведомостях», а после ухода из Tatler занимал пост главного редактора газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life». В апреле Эдуарду исполнилось 45 лет.