На 46-м году жизни скончался бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин
26 декабря в Сети появилась информация о смерти бывшего шеф-редактора Tatler Эдуарда Дорожкина.
26 декабря в Сети появилась информация о смерти бывшего шеф-редактора Tatler Эдуарда Дорожкина.
Об этом в фейсбуке написала его коллега и основательница PR Bar Аннета Решетова.
«Эдуарда больше нет. И в это невозможно поверить», – сообщила она коротко в своем посте. Дорожкин много лет посвятил журналистике и глянцу. Он работал в «Ведомостях», а после ухода из Tatler занимал пост главного редактора газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life». В апреле Эдуарду исполнилось 45 лет.
Официальной причиной смерти 45-летнего Дорожкина стала сердечная недостаточность. Поговаривают также, что недавно журналист переболел ковидом, после чего у него образовался тромб, пишет Starhit.ru.
Коллеги Эдуарда выражают слова соболезнования его родным и делятся некоторыми подробностями трагедии. Как оказалось, тело Дорожкина в его квартире обнаружила мать.