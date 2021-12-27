Победитель евровидения снялся полностью обнаженным в честь Рождества

22-летний музыкант снялся полностью обнаженным на фоне кухни в красном колпаке. В руках знаменитость держит своего кота по имени Лего. Интимную часть тела Давид прикрыл стикером в виде Деда Мороза с помощью фоторедактора. «Счастливого всем Рождества», — подписал он пост, который набрал 1,4 миллиона лайков, пишет Lenta.ru.

Поклонников обрадовало откровенное фото артиста, о чем они принялись писать в комментариях. «Это самый лучший рождественский подарок», «Ты пытаешься взорвать интернет?», «Сексуальный парень!», «Главное, что в шапке», «Смайлик явно лишний», «Потрясающий!» — высказывались они.