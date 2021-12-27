Жительница Эстонии, борющаяся с раком груди: врачи поначалу не воспринимали меня всерьез

В сияющей 32-летней Хейке ничто не выдает того, что она вынуждена бороться изо дня в день. Распорядок ее дня включает в себя прием трех различных препаратов и бесконечное измождение. Агрессивная опухоль груди, диагностированная восемь лет назад, распространилась на кости, печень и другие части тела. То, что рак груди вообще мог поразить такую ​​молодую женщину, казалось невероятным даже врачам.

«У меня были подозрения уже раньше, так как грудь начала болеть, тогда я почувствовала, что что-то не так», – вспоминает Хейке, добавляя, что, поскольку тогда она была очень молода, ее не воспринимали слишком серьезно. «Отправляли на различные другие обследования, а грудь оставалась как-то без внимания. Когда через восемь месяцев ситуация обострилась, моя подруга решила, что так больше нельзя и сама отвела меня к врачу».

Приятельница Марилийс говорит, что, вероятно, Хейке предполагала, каким будет ответ врача и поэтому откладывала визит. «Однажды вечером она просто решила рассказать мне об этом и показала свою грудь. Я сразу же сказала, что первое, что мы сделаем утром – это звоним врачу», – вспоминает подруга.

В тот же день Хейке поставили диагноз – рак груди третьей степени. Сразу после этого диагноза последовали шесть месяцев химиотерапии, удаление груди и лучевой терапии. После этого еще пять длилось гормональное лечение. Несмотря на все это, она не смогла избавиться от рака. «Еще кое-что осталось. Полностью здоровой они меня никогда не признавали», – сказала она.

Ситуация стремительно ухудшалась

Метастазы достигли печени, костей и легких. Химиотерапия продолжалась, но в мае этого года обследования показали, что болезнь сильно прогрессирует в печени. «Я вела беззаботную жизнь, в Эстонии было теплое лето. Когда однажды мне позвонили, я не хотела признавать, что больна», – говорит она. Когда врач сказал, что у нее метастазы, она даже не знала, что это такое. Состояние Хейке ухудшалось с каждым днем.

При поддержке Фонда помощи больным раком в ее ежедневный лекарственный коктейль был добавлен еще один новый, ценный и многообещающий компонент. «В случае моего диагноза работают три препарата: биологическая химия – очень дорогое лекарство, но оно атакует только больные клетки», – описывает женщина. Если, по словам Хейке, обычная химия уничтожает волосы, ногти и зрение, то биологическая химия атакует только больные клетки. «Также у меня есть химиотерапия в виде таблеток, которая немного слабее – я принимаю каждый день по восемь таблеток утром и вечером».

«В-третьих, теперь есть этот новый препарат, который финансируется фондом «Подаренная жизнь». Поскольку у меня агрессивная форма рака, принцип лекарства должен заключаться в том, чтобы он перестал распространяться дальше», – говорит она.

Хейке также думала о том, что она сама виновата в собственном диагнозе. «Виню себя в том, что, может быть следовало чего-то не делать или вести себя по-другому, поскорее обратиться к врачу», – рассуждает женщина.