Семейное празднование Рождества закончилось трагически: смотришь, как горит твой дом, и ничего не можешь поделать

Вечером в день Рождества семья Сандера, проживающая в волости Сауэ, собралась за общим столом. Они ели, читали стихи и дарили рождественские подарки. Никто и в самом страшном кошмаре представить себе не мог, чем обернется идиллический вечер.

"Все было красиво. Мы были внизу, Санта был в гостях", - вспоминает молодой человек мгновения перед большим пожаром.

"И вдруг мы услышали писк с верхнего этажа. Я не сразу понял, что это было", - признается он. Вместе с бойфрендом сестры он пошел на второй этаж.

«Мы начали подниматься по лестнице, и внезапно отключилось электричество. Кромешная тьма».

Пришедший в гости Санта-Клаус. ФОТО: Erakogu

Молодой человек признался, что в тот момент подумал, что это чья-то глупая шутка. Но на лестнице пахло дымом.

«Все было в плотном дыму, и мы услышали звук горения, - вспоминает он. - Мы побежали вниз, закричали: пожар!»

Мать, схватив куртку, позвонила спасателям. Сандер же отправился искать других членов семьи - кошек.

«Я взял с кухни тряпку, намочил ее и прикрыл лицо». Молодому человеку, который пошел на второй этаж искать кошек, запомнились только комнаты, полные жара и дыма.

"Я вообще не мог находиться там и дышать. Было так жарко, но я хотел их спасти. Я надеялся вынести их из дома живыми". К сожалению, кошек найти не удалось. «Я спустился... я больше ничего не мог сделать».

Сандер чрезвычайно благодарен соседям, которые приняли к себе в тепло детей семьи, младшему из которых всего неделя. «Все это было очень шокирующим, не говоря уже о картине», - признается он.

Прибытия пожарных ждали почти десять минут.

Не так давно построенный дом теперь, к сожалению, непригоден для жилья. "Второй этаж весь в копоти и следах горения. На первом этаже есть повреждения от воды".

Мать Сандера, Ивика Майбак, признается, что смогла увидеть фотографии разрушенного в результате пожара дома только днем ​​позже. "Это кошмар ... Когда я закрываю глаза, чтобы немного отдохнуть, перед нами встает картина испуганных детских лиц и задымленного дома с сиренами, и как мы, завернув ребенка в детское одеяло, в слезах бежали к соседскому дому".

К счастью, семью не оставили без крова на морозе. Приют предложили и родственники, и друзья. Также семье предложили одежду, игрушки, предметы первой необходимости и сладости. "Я очень благодарна. Это трудно описать словами", - говорит мать Сандера, сердце которой преисполнено благодарности.

Она признает, что хотя ущерб огромен, она должна быть благодарна за то, что огонь не затронул членов ее семьи. «Все, что не убивает, делает нас еще сильнее и сближает нас, чтобы мы могли ценить то, что действительно важно в жизни».

Сандер хочет напомнить людям о том же. «Уделяйте больше внимания пожарной безопасности. Ценить то, что у вас есть. Потерять дом и домашних животных очень тяжело. И насколько же внезапно все это может случиться».