Винокур назвал ремейк «Иронии судьбы…» от Netflix победой над Голливудом

То, что американцы взяли за основу наш ежегодный поздравительный фильм, надо гордиться тем, что мы победили Голливуд. От американского фильма никаких ожиданий нет. У нас свой фильм, близкий нам. А они не смогут сделать то, что нам близко, они снимут американский вариант, и он к нам никакого отношения не имеет,