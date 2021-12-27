Винокур назвал ремейк «Иронии судьбы…» от Netflix победой над Голливудом

Картина Эльдара Рязанова, которую россияне смотрят каждую ночь 31 декабря, впервые вышла на экраны 1 января 1976 года. В 2007 году российский режиссер Тимур Бекмамбетов снял свою версию картины с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Елизаветой Боярской в главных ролях. Звезда фильма Рязанова Андрей Мягков, ныне покойный, сыграл в нем второстепенного персонажа.
Спустя почти полвека после премьеры оригинальной ленты до любимого миллионами сценария добрались и американцы. Режиссером выступил Марюс Вайсберг, главные роли Нади Шевелевой, Ипполита Георгиевича и Жени Лукашина исполнили племянница Джулии Робертс Эмма, каскадер и модель Льюис Тан и Томас Манн-младший соответственно. Новую версию советского фильма Netflix выпустит 31 декабря.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Винокур не дал шанса ремейку. Российскому зрителю всегда будет по душе только своя, родная киноверсия, уверен он. Но интерес США к советскому кино впечатлил артиста.
То, что американцы взяли за основу наш ежегодный поздравительный фильм, надо гордиться тем, что мы победили Голливуд. От американского фильма никаких ожиданий нет. У нас свой фильм, близкий нам. А они не смогут сделать то, что нам близко, они снимут американский вариант, и он к нам никакого отношения не имеет,
Голливудский вариант «Иронии судьбы…» называется «О судьбе». Любопытный факт: режиссер Марюс Вайсберг работал над известными в РФ картинами «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой и «Восемь лучших свиданий», в котором основных персонажей сыграли экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и нынешний президент Украины, в прошлом кавээнщик, Владимир Зеленский.