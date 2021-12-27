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Дима Билан: я не могу остановиться, когда выпиваю

Дима Билан ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский певец Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем. Эстрадный артист поделился этим в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

В ходе интервью с журналисткой Ксенией Собчак 40-летний исполнитель признался, что врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма. «Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только... Я не могу остановиться, когда выпиваю», — заявил Билан, пеередает Lenta.ru.

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