Дима Билан: я не могу остановиться, когда выпиваю

В ходе интервью с журналисткой Ксенией Собчак 40-летний исполнитель признался, что врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма. «Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только... Я не могу остановиться, когда выпиваю», — заявил Билан, пеередает Lenta.ru.