Пн, 27.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

До сих пор считавшиеся ошибочными предсказания Ванги сбываются с пугающей точностью

Baba Vanga mälestusmärk ФОТО: Shutterstock

Прошла четверть века, как ясновидящей Ванги нет в живых, но ее предсказания продолжают жить и часто сбываются, пишет Naine.

Для подписчиков Для подписчиков

В предсказаниях Вангелии Гуштеровой или Ванги были намеки на новое вирусное заболевание, великое бедствие и глобальную эпидемию, которая начнется в конце первого десятилетии этого века. И беда пришла в лице COVID-19. Другого нового вирусного заболевания такого масштаба не существует.

Ванга также предсказала, что будет разработана вакцина против недавно обнаруженной инфекции, и это произойдет довольно скоро. Так оно и случилось - не прошло и года. Первая вакцина Sputnik V была зарегистрирована в августе 2020 года. 

НАВЕРХ
Back