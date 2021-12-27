До сих пор считавшиеся ошибочными предсказания Ванги сбываются с пугающей точностью
Прошла четверть века, как ясновидящей Ванги нет в живых, но ее предсказания продолжают жить и часто сбываются, пишет Naine.
Прошла четверть века, как ясновидящей Ванги нет в живых, но ее предсказания продолжают жить и часто сбываются, пишет Naine.
В предсказаниях Вангелии Гуштеровой или Ванги были намеки на новое вирусное заболевание, великое бедствие и глобальную эпидемию, которая начнется в конце первого десятилетии этого века. И беда пришла в лице COVID-19. Другого нового вирусного заболевания такого масштаба не существует.