До сих пор считавшиеся ошибочными предсказания Ванги сбываются с пугающей точностью

В предсказаниях Вангелии Гуштеровой или Ванги были намеки на новое вирусное заболевание, великое бедствие и глобальную эпидемию, которая начнется в конце первого десятилетии этого века. И беда пришла в лице COVID-19. Другого нового вирусного заболевания такого масштаба не существует.

Ванга также предсказала, что будет разработана вакцина против недавно обнаруженной инфекции, и это произойдет довольно скоро. Так оно и случилось - не прошло и года. Первая вакцина Sputnik V была зарегистрирована в августе 2020 года.