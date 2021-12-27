Футболист Мамаев решил жениться на лучшей подруге своей бывшей жены

Надежда Санько выложила видео, на котором видна ее рука с ювелирным изделием бренда Graff, добавив подпись, что «это был самый сказочный и счастливый день». Также в кадре появляется мужская рука с татуировкой на обратной стороне ладони.
Санько — бывшая подруга прошлой жены Мамаева Аланы. Пара развелась в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах, пишет Lady.mail.ru.
Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты.
На данный момент отношения женщин, конечно же, складываются не самым лучшим образом. Подружка Аланы настраивает ребенка бывшей жены Паши против матери, пытаясь получить одобрение всех членов семьи и вытеснить Алану. Санько, оправдывая нового избранника, постаралась объяснить, почему тот не общается с дочкой. Путем нехитрых манипуляций Мамаев, по словам Нади, оказался совершенно невинным человеком, ведь бывшая хорошенько поработала с наследницей и заставила дочь думать, что отец совершенно ей не интересуется. «Закрой уже свой рот! Отношения моего бывшего мужа и моего ребенка тебя не касаются! Таких как ты сменится еще много, а дочь у него одна», — обозлилась на наглость оппонентки Алана.