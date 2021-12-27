Футболист Мамаев решил жениться на лучшей подруге своей бывшей жены

Надежда Санько выложила видео, на котором видна ее рука с ювелирным изделием бренда Graff, добавив подпись, что «это был самый сказочный и счастливый день». Также в кадре появляется мужская рука с татуировкой на обратной стороне ладони.

На данный момент отношения женщин, конечно же, складываются не самым лучшим образом. Подружка Аланы настраивает ребенка бывшей жены Паши против матери, пытаясь получить одобрение всех членов семьи и вытеснить Алану. Санько, оправдывая нового избранника, постаралась объяснить, почему тот не общается с дочкой. Путем нехитрых манипуляций Мамаев, по словам Нади, оказался совершенно невинным человеком, ведь бывшая хорошенько поработала с наследницей и заставила дочь думать, что отец совершенно ей не интересуется. «Закрой уже свой рот! Отношения моего бывшего мужа и моего ребенка тебя не касаются! Таких как ты сменится еще много, а дочь у него одна», — обозлилась на наглость оппонентки Алана.