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Билан купил коту собственный дом с роскошным интерьером и золотыми портретами

Дима Билан ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Дима Билан опубликовал новое видео, в котором показал, как выглядит собственный дом его кота Соломона, пишет WMJ.ru.

Оказалось, что он живет в роскошном интерьере с золотым декором, кроватью из меха, портретами исполнителя на стенах. В ролике, который певец опубликовал в социальных сетях, он показал кота, пока тот спал.

К видео Дима Билан добавил: «У @solomon_bilanofficial новый мини-дом с картинами и огромным спальным местом, да что уж — с собственной спальней и картинами — апартаменты!!! Мне подарили дом, я не настолько уж сентиментален, но когда увидел, как он там расположился — был в шоке! Он счастлив, и это так трогает».

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