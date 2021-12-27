Билан купил коту собственный дом с роскошным интерьером и золотыми портретами

Оказалось, что он живет в роскошном интерьере с золотым декором, кроватью из меха, портретами исполнителя на стенах. В ролике, который певец опубликовал в социальных сетях, он показал кота, пока тот спал.

К видео Дима Билан добавил: «У @solomon_bilanofficial новый мини-дом с картинами и огромным спальным местом, да что уж — с собственной спальней и картинами — апартаменты!!! Мне подарили дом, я не настолько уж сентиментален, но когда увидел, как он там расположился — был в шоке! Он счастлив, и это так трогает».