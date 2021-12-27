Какая кошка пробежала между экстрасенсами-любовниками Александром Шепсом и Мэрилин Керро

Чувства вспыхнули

Эстонская ведьма Мэрилин Керро серьёзно пошатнула желание Александра победить в 14-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Он всегда был уверен в своих способностях — в детстве предсказал смерть бабушки, а когда спустя много лет его машину обстреляли — успокоил своих друзей, ведь "силы" подсказали ему, что всё будет в порядке. Даже на шоу Шепс пробился необычным способом — опоздал на кастинг и пришёл сразу на отбор, поразив своими умениями присутствующих. Среди них была и Мэрилин.

Роман между участниками завязался быстро, но они всячески скрывали отношения (наверное, боялись сглаза). Но, когда на финальном этапе Александр уверенно двигался к победе, всё тайное стало явным — маг поцеловал возлюбленную и попытался уступить ей главный приз. Тогда телезрители не впечатлились романтичным жестом и обвинили Шепса в хайпе. Однако их возмущение утихло, когда парочка продолжила отношения и после шоу.

Александр и Мэрилин публиковали подробности своей жизни в соцсетях, а 25-летняя ведьма даже призналась, что для неё это были первые серьёзные отношения. Фанаты пары с нетерпением ждали новостей о свадьбе. Наконец в 2014 году Александр подарил Мари кольцо, но та отвергла его предложение. "Зачем штамп в паспорте, зачем эти показательные выступления, — рассуждала Мэрилин. — Мы и так друг друга любим". Что-то тогда между ними сломалось, но что?..

Неприятности в раю

Непонятные отношения продолжались вплоть до 2016 года, пока Мэрилин не заявила, что они с Александром, вообще-то, уже давно не пара. Они не живут вместе и даже не разговаривают. Спустя пару месяцев их снова застали вместе. Мэрилин прошла кастинг на 17-й сезон "Битвы экстрасенсов", где призналась, что хотела бы завести семью и детей. Тогда поклонники решили, что это и стало причиной размолвки — Шепс, видимо, просто не был готов к такому серьёзному шагу.

В финале сезона Александр появился перед Мэрилин с букетом цветов и страстно поцеловал её перед камерами. Но и это оказалось показательным выступлением и ни к чему не привело — они продолжили жить раздельно. "Я очень люблю его и ценю как друга, но мы больше не встречаемся", — огорошила поклонников эстонская ведьма, а спустя год она родила от нового возлюбленного — Марка Хансена.

Горькая правда

Стоило Мэрилин объявить об окончательном расставании с Александром, как в её сторону полились потоки негатива со стороны его поклонников. Она всем рассказывала о мирном разрыве, а маг в это время посвящал ей стихи, намекая на её "гнилое нутро". Ведьме в итоге это надоело, и она призналась, что ушла от Александра после того, как узнала об обмане. Она посвятила ему четыре года жизни, а он всё это время встречался с другой. К тому же Александр попросил у неё два миллиона рублей (почти 24 тысячи евро) на открытие магазина магии в родной Самаре, но деньги так и не вернул, оформив всё на отца.

Чем всё закончилось