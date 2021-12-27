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Как стать счастливее в новом году в соответствии со знаком Зодиака

Зима, счастье. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вы можете испытывать сильное давление, пытаясь найти баланс между личной и профессиональной жизнью, справляясь с потерями или неудачами, но, в конце концов, оптимизм - это то, что вам поможет стать счастливее. Хотя надежда и чувство собственного достоинства - два строительных блока оптимизма, есть несколько способов, которые помогут вам стать чуточку счастливее в соответствии с вашим знаком Зодиака.

Вы можете верить или не верить, но иногда малейшие изменения во взгляде на самого себя влекут перемены к лучшему в собственной жизни.

Овен

Овны, известные своей склонностью к приключениям, азартом и смелостью, очень жизнелюбивы. Но, учитывая их непреодолимый дух и стремление к будущим победам, они иногда не видят и не признают красоту настоящего. Иногда это может сделать их пессимистичными. Что вам нужно сделать, так это пользоваться моментом и ценить сиюминутное хорошее в своей жизни. Ведите дневник, записывайте свои чувства и / или находите время, чтобы наслаждаться каждым моментом.

Телец

Что касается Тельцов, они всегда немного встревожены. Учитывая их замкнутый характер, им нравится оставаться в своей зоне комфорта. Они ищут безопасности и стабильности, а упрямство - это то, чем они гордятся. Из-за жесткой личности их умы часто отравлены сомнениями и недоверием. Поэтому люди, рожденные под этим созвездием, должны научиться отпускать ситуацию. Им нужно быть более расслабленными и научиться плыть по течению.

Близнецы 

Близнецы - очень коммуникабельные люди. Они любят пошутить, получать удовольствие от компании людей и вести активную общественную жизнь. Однако им тоже нужен толчок в жизни. Если вы Близнецы, ваш источник позитива - это люди, которые вас окружают. Именно ваши друзья, семья и близкие - ваш «источник силы», извлекающий из вас на свет все самое лучшее. Так что обращайтесь к ним, когда чувствуете себя подавленным.

Рак 

Раки – «наседки». Они эмоциональные существа, которые очень заботятся о людях, которых любят. Однако многое может затуманить их разум. В таких обстоятельствах Раки должны научиться правильно выражать свои чувства. Решение невзгод и разделение тяжести своих проблем с кем-нибудь еще - это то, что поможет вам в неспокойные времена, пишет MyJane.ru.

Лев 

Львы славятся своей потрясающей харизмой. Они веселые, активные и являются душой каждой вечеринки. Однако есть вещи, которые могут омрачить их живой характер. Конкуренция - вот то, что разжигает Львов и вызывает в них ревность и гнев. В таких случаях Лев должен успокоиться и оценить свою индивидуальность. Сравнивать себя с другими не только непродуктивно, но и негативно сказывается на уверенности в себе.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, стремятся к совершенству. Они очень критично относятся к людям, но делают это только для того, чтобы извлечь из них максимум пользы. Все, что выходит из-под контроля или не работает в соответствии с их планом, чрезвычайно утомляет их. Чтобы стать счастливее, Девы должны немного отстраниться от работы и обязанностей и вместо этого обратиться к другу или близкому другу и попросить совета или помощи. Взвесьте все «за» и «против» и спросите себя, действительно ли борьба за совершенство того стоит.

Весы 

Весы обычно очень оптимистичны. Люди часто принимают это как должное. Но Весы тоже люди, и как каждый человек склонны к печали, горю и стрессу. Итак, если вы Весы, научитесь уделять время самому себе. Придайте себе немного значения. Просто потому, что люди ожидают, что вы будете на высоте, не означает, что вы должны пренебрегать своим психическим здоровьем и спокойствием.

Скорпион 

Скорпионы могут превращаться из самых оптимистичных и счастливых людей в несчастных пессимистов. В них никогда не бывает правильного баланса. Иногда их страсти берут верх над их эмоциями, и обида и недоверие проникают в их души. В глубине души любой Скорпион таит обиду, именно это и является источником наибольшего негатива в их жизни. Поэтому для них так важно научиться отпускать, прощать и двигаться дальше.

Стрелец

Стрельцы любят приключения. Они любят идти неизвестными, увлекательными тропами и не могут оставаться на месте. С другой стороны, учитывая, что люди не могут жить постоянно на пределе энергии, они в основном живут одни. Именно одиночество извлекает наружу все лучшее, что есть в Стрельцах. Тем не менее, хотя поиск приключений важен, также важно иногда нарушать собственные правила и допускать в свою жизнь людей, которые хотят вам помочь.

Козерог

Козероги - самые трудолюбивые из знаков Зодиака. Они практичны, амбициозны и верят в себя. Но зачастую их жизнь может быть омрачена пессимистическим мышлением. Излишняя преданность работе и неистовые амбиции могут иногда сказываться на эмоциональном состоянии Козерогов, делая их одинокими и ожесточенными. Вот почему Козерогам следует быть более открытыми для продуктивного и беззаботного разговора.

Водолей

Водолеи известны своей циничностью. Они верят в собственное представление о мире. У них свои правила, свое мнение и чаще всего они не видят в людях хорошего. Иногда это может создать серьезные проблемы на их пути к достижению счастья. Поэтому Водолею нужно научиться расслаблять свой разум и душу. Йога, различные духовные практики или, возможно, медитация могут помочь им в этом.

Рыбы

Рыбы - отличные слушатели и воспитатели, но они не выносят конфликтов и конфронтации. Тем не менее, их чуткость и и эмоциональность иногда подавляют Рыб. Люди этого знака Зодиака должны делиться своими чувствами с другими, а не держать все с себе. Пытаясь не навредить другим, вы причиняете более серьезный вред себе.

Пусть новый год будет счастливым для всех вас!

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