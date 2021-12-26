«Состояние катастрофическое»: звезда «Папиных дочек» просит о помощи

29-летняя российская актриса театра и кино Дарья Мельникова пожаловалась на сильнейшую усталость по итогам года. В своем микроблоге звезда сериала «Папины дочки» призналась, что ситуация катастрофическая: красотка с трудом решает даже самые простейшие бытовые задачи, а день пролетает буквально за два часа. У нее уже диагностировали переутомление. Мельникова говорит, что ее организм ждет «тотального отпуска», но она устала так сильно, что у нее нет сил планировать даже отдых, cообщает «Экспресс газета».

«Порой хочется, чтобы пришёл кто-то и порешал все дела: поменял перегоревшие лампочки, купил путевки куда нужно, отвёз машину на ТО, починил гардину. Кажется, такой человек называется муж, но потом я вспоминаю, что у меня внебрачный отпуск, так что сама», — рассуждает Мельникова.

Актриса рассказала, что ее осень была очень насыщенной. В какой-то момент она была задействована сразу в четырех проектах в театре и кино. Дарья снялась у двух известных режиссеров, а также приняла участие в спектакле «Антигона», режиссером которого стал ее однокурсник Владимир Киммельман. Это не помешало ей дойти до финала «Ледникового периода». По признанию знаменитости, не перегореть ей помогло общество друзей, которые порой буквально соскребали Мельникову со дна.