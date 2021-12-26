«Состояние катастрофическое»: звезда «Папиных дочек» просит о помощи
Актриса пожаловалась на чудовищную усталость, из-за которой она не может заниматься даже самыми простыми бытовыми вопросами. У Мельниковой диагностировали переутомление.
Актриса пожаловалась на чудовищную усталость, из-за которой она не может заниматься даже самыми простыми бытовыми вопросами. У Мельниковой диагностировали переутомление.
29-летняя российская актриса театра и кино Дарья Мельникова пожаловалась на сильнейшую усталость по итогам года. В своем микроблоге звезда сериала «Папины дочки» призналась, что ситуация катастрофическая: красотка с трудом решает даже самые простейшие бытовые задачи, а день пролетает буквально за два часа. У нее уже диагностировали переутомление. Мельникова говорит, что ее организм ждет «тотального отпуска», но она устала так сильно, что у нее нет сил планировать даже отдых, cообщает «Экспресс газета».
«Порой хочется, чтобы пришёл кто-то и порешал все дела: поменял перегоревшие лампочки, купил путевки куда нужно, отвёз машину на ТО, починил гардину. Кажется, такой человек называется муж, но потом я вспоминаю, что у меня внебрачный отпуск, так что сама», — рассуждает Мельникова.
Актриса рассказала, что ее осень была очень насыщенной. В какой-то момент она была задействована сразу в четырех проектах в театре и кино. Дарья снялась у двух известных режиссеров, а также приняла участие в спектакле «Антигона», режиссером которого стал ее однокурсник Владимир Киммельман. Это не помешало ей дойти до финала «Ледникового периода». По признанию знаменитости, не перегореть ей помогло общество друзей, которые порой буквально соскребали Мельникову со дна.
«Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву. Спасибо вам! Вы каждый знаете, кому я это пишу», — заключила звезда.