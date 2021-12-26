Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

Сложнее всего в 2022-м придется рожденным под знаком Обезьяны, Быка и Змеи. Что касается нумерологии, то опасности для всех предвещает наличие большого количества двоек в числе будущего года. Они означают неопределенность и эмоциональные качели. Число 2022 года - шестерка, она связана с покровительством Венеры, которая обещает успех далеко не во всем и не всем.

«Однако двойки будут накладываться, и неуверенность будет как раз в этих сферах. Шестерка также сообщает о покровительстве Венеры, а большое количество двоек сообщает о присутствии Луны. Этот год подойдет больше для творчества, чем для создания семьи», — объяснила нумеролог.

Тяжелее всего в новом году придется людям, рожденным в даты с максимальным количеством двоек — 20 и 22 февраля 2022 года. Они будут сами по себе тяжелыми, но для рожденных в это время обещают особенные проблемы.