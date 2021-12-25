Как не испортить глинтвейн? Три совета, чтобы приготовить идеальный горячий напиток

1. Выбери подходящий напиток!

Глинтвейн - определенно не тот напиток, где стоит искать цветочные ароматы, насыщенные танины или вкус минералов из почвы виноградника. Глинтвейн - это простой, немного сентиментальный согревающий партнер, который поможет создать романтическую атмосферу, а над вкусом превалирует вьющийся над чашкой ароматный дымок в комплекте с новогодней елкой и уже «засмотренным до дыр» фильмом «Один дома» на фоне. В современном мире у глинтвейна две основные функции - согреть и создать настроение! Именно поэтому для приготовления глинтвейна можно смело выбирать фруктовое вино, качественное бюджетное вино или даже сидр, если тебе по вкусу белый глинтвейн (который, между прочим, ничуть не хуже своего темного коллеги по вкусу). Глинтвейн можно приготовить и на основе сока, добавив к нему более крепкий напиток - тут нет одного идеального рецепта. Выбери напиток, который тебе нравится больше всего, добавь щепотку специй, нагрей до идеальной температуры, и дело сделано, пишет RUS TVNET.

2. Найди свои специи

К классическому глинтвейну добавляют такие же классические и согревающие специи - перец, гвоздику, палочки корицы, кардамон, звездочки аниса, однако творчески можно подойти и к выбору специй. Идеальный баланс вкуса получишь, если добавишь в вино те специи, которые нравятся именно тебе. Ладно, наверное, все любимые специи добавлять не стоит - вряд ли твоим любимым зимним напитком станет глинтвейн, например, с укропом, - но большая часть специй и приправ могут отлично дополнить напиток. Чтобы выбрать оптимальное количество приправ, не бойся время от времени пробовать вино в процессе приготовления, а также помни, что во время нагревания приправы начнут более активно отдавать свой аромат напитку, поэтому вкус холодного вина в начале приготовления - не показателен. Истинный баланс специй сможешь понять, только когда вино нагреется. Именно чрезмерное количество специй считается одной из самых частых ошибок в приготовлении глинтвейна, поэтому соблюдай тот же принцип, что и при приготовлении любого другого блюда - специй лучше немного не доложить, чем переложить. Идеальный баланс вкуса напиток обретет тогда, когда специи гармонично дополнят его аромат, а не будут перебивать вкус вина настолько, что вместо него могла бы быть и простая вода.

3. Не кипяти!

Само название «глинтвейн» - горячее вино - указывает на то, что вино должно быть горячим, а не кипящим, поэтому при нагревании глинтвейна не перестарайся! При кипячении напитка из него испаряется алкоголь, при этом вино теряет не только свою способность улучшать кровообращение, из-за которой люди обычно отдают предпочтение горячим алкогольным напиткам, но и часть полного и ароматного вкуса. Кипяченый алкогольный напиток приобретет немного горьковатый и плоский вкус, поэтому вполне достаточно довести глинтвейн до температуры в 70-80 градусов. Если хочешь насладиться глинтвейном неспеша и боишься, что он остынет, не стоит оставлять его в кастрюльке на включенной плите, просто перелей напиток в термос.

Помни, что сам процесс наслаждения глинтвейном гораздо важнее специй, температуры и всех остальных факторов.

Напоминаем, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью, и призываем к обдуманному употреблению алкоголя.