Пять новогодних традиций, которые вы можете взять на заметку, от людей из разных стран

Главное — компания

«Моя лучшая подруга и я уже давно стали собираться накануне Рождества. Сочельник обычно проводят как хотят, поэтому каждый год мы меняем большинство наших »традиций«. Но при этом мы всегда наряжаемся в рождественские наряды, ужинаем, занимаемся какими-то активностями и смотрим кино. За ужином мы также обмениваемся книгами, которые сами выбрали, в которых оставили записку. А потом делаем из фотографии, снятой в тот вечер, магнитик на холодильник»,— edpumkin.

Игрушки со смыслом

«Каждый декабрь мы с женой покупаем украшение для нашей ёлки, которое соответствует чему-то, что произошло в прошедшем году. Так что теперь наша ёлочка украшена кучей этих странных дурацких игрушек: теннисный мяч (в том году мы начали играть в теннис), шведский повар (в честь поездки по Европе), Щелкунчик в капитанской фуражке (наш первый круиз) и ещё куча других. Так что перед Рождеством мы традиционно обсуждаем, какую новую игрушку должны повесить в этом году, а потом ищем её и находим. Но самое классное — вспоминать все те истории из жизни, украшая ёлку», — Barrucuda, пишет Life.ru.

Немного лени

«Мы с женой в сочельник каждый раз делаем заказ в одном китайском ресторанчике. Мы едим что-то оттуда практически только перед Рождеством — в остальное время года суши и лапшу мы не очень жалуем. Но именно под конец декабря нам становится слишком лень что-то готовить... И так уже больше 12 лет подряд», — ChaoticDoGooder.

Запломбированные двери

«Накануне Рождества взрослые заклеивают дверные проёмы в комнатах детей обёрточной бумагой, чтобы с утра они рвали её и бежали смотреть, что же их ждёт под ёлочкой. Изначально такая идея пришла, чтобы никто из детей не смог спуститься к подаркам раньше времени. Теперь все вырываются из своих комнат одновременно», — Essendxle.

Возраст — не помеха