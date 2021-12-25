Поклонников Малахова встревожил располневший вид телеведущего

Пару же дней назад Малахов на своей странице в Instagram опубликовал Stories ролик, чем лишний раз подтвердил опасения своих подписчиков, пишет TopNews.ru.

В своем обращении телеведущий призвал всех верить в существование Деда Мороза, который может помочь в исполнении заветных желаний.

Как признался Малахова, он верил в него до 12 лет. Причем ему за это абсолютно не стыдно, так как чем дольше человек верить в чудеса, тем дольше они его сопровождают по жизни.

Более того, он в предновогодние дни призвал своих подписчиков по желанию стать теми самыми “Дедами Морозами”, которые помогут исполнить заветные желание людей.

При этом как загадать, так и исполнить желания можно под последним постом телеведущего в Instagram.

Многие тут же обратили внимание, что Малахов явно прибавил еще пару килограмм, а также стал носить парик. Причем набранный вес он старается скрыть под свободной одеждой, однако его лицо выдает изменения во внешности.

Теперь поклонники пытаются понять, что за недуг мог поразить телеведущего. Сам Малахов хранит молчание на сей счет.

Андрей Малахов ФОТО: Cкриншот

Стоит отметить, что до недавнего времени Малахов всегда позиционировал себя как спортивного человека.