Алсу серьезно пострадала на съемках клипа

В клипе Алсу играет лирическую героиню, которая появляется то в белом пальто в образе бизнес-леди, то в черном костюме конкуристки, то в изящном красном платье в образе роковой соблазнительницы. Поклонники обратили внимание на то, что несколько трюков в ролике певица выполняла сама. Например, ездила верхом — это чуть не стоило ей здоровья, пишет Starhit.ru.

Во время съемок звезда решила сама прокатиться на лошади и упала с нее. На кадрах видно, как многодетная мать выполняет сложные элементы, и вдруг неожиданно выскакивает из седла и опасно приземляется на спину. Травма, к счастью, оказалась не критичной, но боль в спине еще долго преследовала певицу — пришлось даже обратиться к специалисту. «Буду пересматривать видео и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь. Истории 18-летней давности — моего падения спиной на лед, видимо, мне не хватило… «Хочу красивые кадры, как я скачу галопом», — подумала я. Ну, теперь точно все!», — поделилась артистка позднее.

Стоит отметить, что Алсу всегда готова к экспериментам — артистка находится в прекрасной физической форме, регулярно занимается в спортзале. Она практически не изменилась со времен выступлений в начале 2000-х.