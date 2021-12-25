На Netflix выйдет голливудская версия «Иронии судьбы» с Ипполитом-китайцем

Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет. По данным издания, зрители смогут увидеть фильм 31 декабря. Как пишет Glamour со ссылкой на режиссера, картина выйдет в 2022 году.