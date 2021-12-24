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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как Дед Мороз веселит таллиннцев в рождественских автобусах, трамваях и троллейбусах!

В Таллинне 24 и 25 декабря можно прокатиться на автобусе, трамвае или троллейбусе, которым управляет Дед Мороз!  

«Чтобы успеть доставить все подарки адресатам, Дед Мороз решил пересесть со своих саней в автобус. За рулем праздничного автобуса он желает всем счастливого Рождества!», - прокомментировала пресс-служба муниципальной фирмы «Таллиннский городской транспорт».

Дед Мороз встречает в эти праздничные дни, как молодых, так и пожилых пассажиров в рождественском автобусе, трамвае и троллейбусе. Он любит слушать стихи и песни, а также раздает рождественские подарки молодым путешественникам.

Расписание праздничного общественного транспорта можно найти ЗДЕСЬ!

Пользователь сети, Александр Ступин, также поделился весёлыми кадрами, где видно, как Дед Мороз сидит за рулем трамвая в Кадриорге.

Смотрите выше веселую галерею! А вы уже успели повстречать Деда Мороза в общественном транспорте? 

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