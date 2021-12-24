“Руки убери!”: Лепс обматерил зрительницу прямо во время концерта, попав на видео

59-летний артист сделал нецензурное замечание одной из зрительниц. Все произошло, когда Лепс и Юрий Антонов выступали в ресторане Backstage.

В какой-то момент одна из зрительниц помешала работать певцу, на что тот не смог сдержать эмоций.

«Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери *** руки! Я серьезно говорю!» – возмутился певец на фоне звучащей фонограммы.

Видеозапись момента была опубликована в Сети.

На текущий момент ни сам Лепс, ни его представители не прокомментировали произошедшее.