“Руки убери!”: Лепс обматерил зрительницу прямо во время концерта, попав на видео
Известный певец Григорий Лепс отметился очередной выходкой во время своего концерта.
Известный певец Григорий Лепс отметился очередной выходкой во время своего концерта.
59-летний артист сделал нецензурное замечание одной из зрительниц. Все произошло, когда Лепс и Юрий Антонов выступали в ресторане Backstage.
В какой-то момент одна из зрительниц помешала работать певцу, на что тот не смог сдержать эмоций.
«Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери *** руки! Я серьезно говорю!» – возмутился певец на фоне звучащей фонограммы.
Видеозапись момента была опубликована в Сети.
На текущий момент ни сам Лепс, ни его представители не прокомментировали произошедшее.
Это уже не первая выходка Лепса за последнее время на концерте.