Таллиннку оштрафовали за парковку, хотя она отправила сообщение: «Это возмутительно!»

"По такой же логике лицо, написавшее свою фамилию перед именем, также может получить штраф", - пишет возмущенная женщина. Попробовав оспорить штраф, женщина была опечалена и сравнила общение сотрудников AS Ühisteenused c взаимодействием с ботами. "Это просто смешно, и, в тоже время, грустно", - сетует автомобилистка на ситуацию.

Согласно решению AS Ühisteenused, женщина не обязана платить штраф в размере 40 евро, поскольку это не является злонамеренной ошибкой. "Учитывая тот факт, что вы не совершили злонамеренного нарушения, AS Ühisteenused уменьшит размер штрафа. Новая сумма договорного штрафа составляет 5 евро", - говорится в письме, отправленном женщине от AS Ühisteenused. Хотя ошибка произошла случайно, ей все равно придется заплатить 5 евро.