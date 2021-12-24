Таллиннку оштрафовали за парковку, хотя она отправила сообщение: «Это возмутительно!»

Читательница пишет, что ее оштрафовали на 40 евро на стоянке по адресу Kaarli pst 2 в Таллинне, хотя мобильная парковка была оплачена: сообщение было отправлено.

Женщина, которая припарковала автомобиль, оспорила штраф, потому что сообщение было отправлено и все было сделано согласно правилам. Оказалось, что штраф был наложен из-за того, что женщина, припарковавшая машину, случайно неправильно указала номер своей машины в сообщении. Если номер машины на самом деле 111 XXX, в сообщении было отправлено XXX 111 (номер взят просто для примера - прим. Ред.). Последние три буквы были заменены первыми тремя цифрами. Таким образом, штраф был наложен за то, что инспектор не смог найти машину на стоянке с точным номером, указанным в сообщении.

Машины на парковке. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

"По такой же логике лицо, написавшее свою фамилию перед именем, также может получить штраф", - пишет возмущенная женщина. Попробовав оспорить штраф, женщина была опечалена и сравнила общение сотрудников AS Ühisteenused c взаимодействием с ботами. "Это просто смешно, и, в тоже время, грустно", - сетует автомобилистка на ситуацию.

Согласно решению AS Ühisteenused, женщина не обязана платить штраф в размере 40 евро, поскольку это не является злонамеренной ошибкой. "Учитывая тот факт, что вы не совершили злонамеренного нарушения, AS Ühisteenused уменьшит размер штрафа. Новая сумма договорного штрафа составляет 5 евро", - говорится в письме, отправленном женщине от AS Ühisteenused. Хотя ошибка произошла случайно, ей все равно придется заплатить 5 евро.

Объяснение AS Ühisteenused

«Это платная частная парковка в зоне P7, где за парковку нужно платить с первой минуты. Транспортное средство должно быть зарегистрировано по конкретному номеру", - поясняет представитель службы поддержки Ühisteenused. Штраф оформлен из-за того, что в сообщении был неверно указан номер машины.

«Водитель обязан удостовериться, что введенные данные в сообщении, отправленном оператору мобильной связи, и данные, содержащиеся в подтверждении, переданном оператором мобильной связи, являются правильными», - такое решение было вынесено AS Ühisteenused.