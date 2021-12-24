Таллиннку оштрафовали за парковку, хотя она отправила сообщение: «Это возмутительно!»

Читательница обратился в редакцию по поводу совершенно непонятного для нее штрафа за парковку. По ее словам, парковка была оплачена, тем не менее штраф все равно выписали, пишет Elu24.
Читательница пишет, что ее оштрафовали на 40 евро на стоянке по адресу Kaarli pst 2 в Таллинне, хотя мобильная парковка была оплачена: сообщение было отправлено.
Женщина, которая припарковала автомобиль, оспорила штраф, потому что сообщение было отправлено и все было сделано согласно правилам. Оказалось, что штраф был наложен из-за того, что женщина, припарковавшая машину, случайно неправильно указала номер своей машины в сообщении. Если номер машины на самом деле 111 XXX, в сообщении было отправлено XXX 111 (номер взят просто для примера - прим. Ред.). Последние три буквы были заменены первыми тремя цифрами. Таким образом, штраф был наложен за то, что инспектор не смог найти машину на стоянке с точным номером, указанным в сообщении.
"По такой же логике лицо, написавшее свою фамилию перед именем, также может получить штраф", - пишет возмущенная женщина. Попробовав оспорить штраф, женщина была опечалена и сравнила общение сотрудников AS Ühisteenused c взаимодействием с ботами. "Это просто смешно, и, в тоже время, грустно", - сетует автомобилистка на ситуацию.
Согласно решению AS Ühisteenused, женщина не обязана платить штраф в размере 40 евро, поскольку это не является злонамеренной ошибкой. "Учитывая тот факт, что вы не совершили злонамеренного нарушения, AS Ühisteenused уменьшит размер штрафа. Новая сумма договорного штрафа составляет 5 евро", - говорится в письме, отправленном женщине от AS Ühisteenused. Хотя ошибка произошла случайно, ей все равно придется заплатить 5 евро.
Объяснение AS Ühisteenused
«Это платная частная парковка в зоне P7, где за парковку нужно платить с первой минуты. Транспортное средство должно быть зарегистрировано по конкретному номеру", - поясняет представитель службы поддержки Ühisteenused. Штраф оформлен из-за того, что в сообщении был неверно указан номер машины.
«Водитель обязан удостовериться, что введенные данные в сообщении, отправленном оператору мобильной связи, и данные, содержащиеся в подтверждении, переданном оператором мобильной связи, являются правильными», - такое решение было вынесено AS Ühisteenused.
На этом дело было прекращено. За нарушение взымается штраф в размере 5 евро.