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Тимуру Батрутдинову назначили гормональную терапию: последние данные о состоянии комика

Тимур Батрутдинов ФОТО: Instagram

18 декабря Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что легкие комика поражены на 50 процентов. Появились новые данные о состоянии юмориста.

Все самое страшное осталось позади — 43-летний шоумен пошел на поправку. Степень поражения легких снизилась, но анализы все еще далеки от нормы. Из-за этого Тимуру назначали гормональную терапию, пишет Starhit.ru.

Ранее отмечалось, что сатурация у Батрутдинова упала до 95%. По словам медиков, это их особенно обеспокоило, ведь одним из основных осложнений COVID-19 становится вирусная пневмония.

Как известно, Тимур не сразу обратился к врачам и первую неделю лечился дома. Юморист отправился в больницу лишь тогда, когда его состояние совсем ухудшилось.

Последние месяцы шоумен почти не выходил на связь с поклонниками. Батрутдинов признавался, что хочет посвятить время себе или хотя бы потратить его на поиски невесты.

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