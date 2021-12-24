Тимуру Батрутдинову назначили гормональную терапию: последние данные о состоянии комика

Все самое страшное осталось позади — 43-летний шоумен пошел на поправку. Степень поражения легких снизилась, но анализы все еще далеки от нормы. Из-за этого Тимуру назначали гормональную терапию, пишет Starhit.ru.

Ранее отмечалось, что сатурация у Батрутдинова упала до 95%. По словам медиков, это их особенно обеспокоило, ведь одним из основных осложнений COVID-19 становится вирусная пневмония.

Как известно, Тимур не сразу обратился к врачам и первую неделю лечился дома. Юморист отправился в больницу лишь тогда, когда его состояние совсем ухудшилось.