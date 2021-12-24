Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным

«Я просто плохо видела, и губы обсохли под маской», — призналась Хилькевич.

На вопрос журналиста, не пыталась ли она соблазнить президента, актриса ответила: «Ну, что вы. Я прежде всего женщина, и красивая женщина, но, мужчина, не ищите во всем подвоха», пишет Lenta.ru.

Хилькевич, которая является представительницей отечественной социальной сети «Яппи», удалось задать Путину вопрос о том, деградирует ли новое поколение россиян под влиянием различных интернет-площадок. Президент ответил, что, по его мнению, дети всегда лучше и умнее родителей.