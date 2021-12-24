Вопрос читателя: почему вместо работы социал-демократы занимаются раздачей пряников?

Действительно, сами социал-демократы писали об этой акции в социальных сетях. В Таллинне в среду они раздавали имбирные пряники. «Сегодня мы вышли на улицы Таллинна, чтобы раздать имбирные пряники, поблагодарить избирателей за поддержку и доверие, выслушать их пожелания в новом году и пожелать им прекрасного праздника!» - было написано на их страничке в Facebook.

За комментарием мы обратились к Раймонду Кальюлайду, лидеру социал-демократов Таллиннской области. Кальюлайд напоминает, что сейчас не время избирательной кампании. «Я думаю, необходимо обсуждать, как много и с какой интенсивностью проводится такая агитационная деятельность во время избирательной кампании. Ее надо организовывать так, чтобы люди по-прежнему могли отрабатывать свои 40 часов в неделю, они обязаны это делать», - считает политик.