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Вопрос читателя: почему вместо работы социал-демократы занимаются раздачей пряников?

Пипаркоок ФОТО: Shutterstock

Внимательный читатель обратился в редакцию Elu24, потому что заметил, как социал-демократы раздают на улице имбирные пряники, а не работают. «Для проведения предвыборной кампании городским властям пришлось взять отпуск, потому что в рабочее время это было запрещено! Но теперь вместо работы они раздают пипаркооки!» - пишет читатель.

Действительно, сами социал-демократы писали об этой акции в социальных сетях. В Таллинне в среду они раздавали имбирные пряники. «Сегодня мы вышли на улицы Таллинна, чтобы раздать имбирные пряники, поблагодарить избирателей за поддержку и доверие, выслушать их пожелания в новом году и пожелать им прекрасного праздника!» - было написано на их страничке в Facebook.

За комментарием мы обратились к Раймонду Кальюлайду, лидеру социал-демократов Таллиннской области. Кальюлайд напоминает, что сейчас не время избирательной кампании. «Я думаю, необходимо обсуждать, как много и с какой интенсивностью проводится такая агитационная деятельность во время избирательной кампании. Ее надо организовывать так, чтобы люди по-прежнему могли отрабатывать свои 40 часов в неделю, они обязаны это делать», - считает политик.

«Да, сейчас мы уделили полтора-два часа, чтобы поздравить людей с наступающими праздниками. Мы не проводили предвыборной кампании, мы не призывали к голосованию и тому подобному, а просто хотели поздравить таллиннцев и узнать об их заботах», - сказал Кальюлайд.

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