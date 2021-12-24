ФОТО: эстонский актер Кирилл Кяро трогательно поздравил дочь с днем рождения
Известный эстонский актер Кирилл Кяро отметил трехлетие своей дочери Миры. Звездный отец поздравил дочь милым снимком.
Известный эстонский актер Кирилл Кяро отметил трехлетие своей дочери Миры. Звездный отец поздравил дочь милым снимком.
«Мире три года! Расти большая и счастливая! Спасибо ребятам из @buskacouture за прекрасное платье, которое Мира сама выбрала и о-о-очень долго ждала! Мечты сбываются!» - подписал снимок Кяро.