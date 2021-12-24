Пт, 24.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
2

ФОТО: эстонский актер Кирилл Кяро трогательно поздравил дочь с днем рождения

Кирилл Кяро ФОТО: Facebook

Известный эстонский актер Кирилл Кяро отметил трехлетие своей дочери Миры. Звездный отец поздравил дочь милым снимком.

«Мире три года! Расти большая и счастливая! Спасибо ребятам из @buskacouture за прекрасное платье, которое Мира сама выбрала и о-о-очень долго ждала! Мечты сбываются!» - подписал снимок Кяро.

НАВЕРХ
Back