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У больной раком звезды фильма «Большая перемена» парализовало половину лица

Светлана Крючкова. ФОТО: Belinsky Yuri/ITAR-TASS

У больной раком советской и российской актрисы театра, кино и озвучания Светланы Крючковой парализовало половину лица после тяжело перенесенного коронавируса. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

Звезда фильма «Большая перемена» отметила, что 2021 год стал для нее непростым. После COVID-19 у народной артистки РСФСР возникло множество осложнений. По этой причине ей пришлось отказаться от предложений по работе, пишет Lenta.ru.

Крючкова подчеркнула, что ее спасало чувство юмора. Она также поблагодарила помогавших ей близких и врачей из военно-медицинской академии. Известно, что неврологи данного медучреждения смогли поправить здоровье актрисе, так как, помимо прочего, у нее развилась депрессия и бессонница.

Ранее у Светланы Крючковой диагностировали рак четвертой стадии. Актриса проходила курс лечения в Германии, врачи поздно обнаружили опухоль. Народная артистка РСФСР пережила более десятка операций и две черепно-мозговые травмы.

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