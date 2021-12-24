У больной раком звезды фильма «Большая перемена» парализовало половину лица

Звезда фильма «Большая перемена» отметила, что 2021 год стал для нее непростым. После COVID-19 у народной артистки РСФСР возникло множество осложнений. По этой причине ей пришлось отказаться от предложений по работе, пишет Lenta.ru.

Крючкова подчеркнула, что ее спасало чувство юмора. Она также поблагодарила помогавших ей близких и врачей из военно-медицинской академии. Известно, что неврологи данного медучреждения смогли поправить здоровье актрисе, так как, помимо прочего, у нее развилась депрессия и бессонница.