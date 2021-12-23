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Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков

Сериал «Вампиры средней полосы» по будням в 21:45 на Дуо 7 ФОТО: Duo 7

Названы лучшие российские сериалы 2021 года по версии российских критиков. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру». 

Лучшим российским сериалом 2021 года по версии критиков стали «Вампиры средней полосы»

Рейтинг был основан на опросе 20 экспертов различных российских СМИ. Им предложили выбрать между многосерийными фильмами с телевидения и стриминговых платформ. Всего в списке оказалось 229 сериалов, однако критики в основном отдали преимущество проектам со стримингов.

Абсолютным победителем года стал сериал «Вампиры средней полосы». Он набрал в два раза больше баллов, чем шоу «Хрустальный», занявшее второе место. Первую тройку замкнул многосерийный байопик «Вертинский». Четвертое и пятое места отдали проектам «Большая секунда» и «Вне себя», соответственно.

Ранее пользователи сайта «Кино-театр.ру» назвали самые популярные российские сериалы года. Рейтинг наиболее востребованных шоу возглавил третий сезон проекта «Бывшие». Его страница набрала наибольшее количество просмотров пользователей.

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