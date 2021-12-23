Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков

Лучшим российским сериалом 2021 года по версии критиков стали «Вампиры средней полосы»

Рейтинг был основан на опросе 20 экспертов различных российских СМИ. Им предложили выбрать между многосерийными фильмами с телевидения и стриминговых платформ. Всего в списке оказалось 229 сериалов, однако критики в основном отдали преимущество проектам со стримингов.

Абсолютным победителем года стал сериал «Вампиры средней полосы». Он набрал в два раза больше баллов, чем шоу «Хрустальный», занявшее второе место. Первую тройку замкнул многосерийный байопик «Вертинский». Четвертое и пятое места отдали проектам «Большая секунда» и «Вне себя», соответственно.