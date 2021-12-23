Ресторан в центре Таллинна получил бомбовое предупреждение
Ресторан Mack Bar-B-Que получил сегодня днем бомбовое предупреждение, всех людей пришлось эвакуировать.
Ресторан Mack Bar-B-Que получил сегодня днем бомбовое предупреждение, всех людей пришлось эвакуировать.
Редакция Elu24 заметила, что перед рестораном на Тартуском шоссе было несколько сотрудников полиции, а доступ к зданию был закрыт для прохожих.
Выяснилось, что Mack Bar-B-Que получил сегодня бомбовое предупреждение по телефону около 15:30, и полиции пришлось эвакуировать людей.
«Группа взрывников осмотрела помещение и ничего подозрительного не обнаружила. В 16:00 людей впустили в здание», – сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.
Полиция напоминает, что создание угрозы взрыва является уголовным преступлением. Для выявления звонившего начато уголовное дело по статье о серьезных нарушениях общественного порядка.