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Ресторан в центре Таллинна получил бомбовое предупреждение

Ресторан Mack Bar-B-Que получил бомбовое предупреждение ФОТО: Elu24

Ресторан Mack Bar-B-Que получил сегодня днем бомбовое предупреждение, всех людей пришлось эвакуировать.

Редакция Elu24 заметила, что перед рестораном на Тартуском шоссе было несколько сотрудников полиции, а доступ к зданию был закрыт для прохожих.

Выяснилось, что Mack Bar-B-Que получил сегодня бомбовое предупреждение по телефону около 15:30, и полиции пришлось эвакуировать людей.

«Группа взрывников осмотрела помещение и ничего подозрительного не обнаружила. В 16:00 людей впустили в здание», – сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

Полиция напоминает, что создание угрозы взрыва является уголовным преступлением. Для выявления звонившего начато уголовное дело по статье о серьезных нарушениях общественного порядка.

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