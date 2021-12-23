Тяжелобольной Андрей Губин считается самым востребованным артистом новогодних вечеринок
Организаторы новогодних вечеринок хотят заполучить певца Андрея Губина. Артисту готовы заплатить любые деньги, но он отказывается от предложений, пишет ФАН.
Организаторы новогодних вечеринок хотят заполучить певца Андрея Губина. Артисту готовы заплатить любые деньги, но он отказывается от предложений, пишет ФАН.
Недавно в сети появились актуальные расценки на выступления звезд. Дороже всего стоит группировка «Ленинград» – 15 миллионов рублей (179 830 евро). Григорий Лепс чуть дешевле – 12 миллионов (143 860 евро). Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за десять миллионов (119 880 евро). А ее бывшего мужа Филиппа Киркорова – за восемь (95 910 евро).
«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», – указал концертный директор Юрий Борисов.
Организаторы новогодних вечеринок очень ценят Верку Сердючку и «Иванушек International». Выступление украинского исполнителя обойдется в 15 миллионов рублей (179 830 евро) на новогоднем вечере в Дубае, а каждому «иванушке» готовы заплатить по 1,5 миллиона рублей (18 070 евро).