Тяжелобольной Андрей Губин считается самым востребованным артистом новогодних вечеринок

Недавно в сети появились актуальные расценки на выступления звезд. Дороже всего стоит группировка «Ленинград» – 15 миллионов рублей (179 830 евро). Григорий Лепс чуть дешевле – 12 миллионов (143 860 евро). Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за десять миллионов (119 880 евро). А ее бывшего мужа Филиппа Киркорова – за восемь (95 910 евро).

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», – указал концертный директор Юрий Борисов.