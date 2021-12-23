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Тяжелобольной Андрей Губин считается самым востребованным артистом новогодних вечеринок

Андрей Губин ФОТО: Скриншот видео Youtube

Организаторы новогодних вечеринок хотят заполучить певца Андрея Губина. Артисту готовы заплатить любые деньги, но он отказывается от предложений, пишет ФАН.

Недавно в сети появились актуальные расценки на выступления звезд. Дороже всего стоит группировка «Ленинград» – 15 миллионов рублей (179 830 евро). Григорий Лепс чуть дешевле – 12 миллионов (143 860 евро). Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за десять миллионов (119 880 евро). А ее бывшего мужа Филиппа Киркорова – за восемь (95 910 евро).

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», – указал концертный директор Юрий Борисов.

Организаторы новогодних вечеринок очень ценят Верку Сердючку и «Иванушек International». Выступление украинского исполнителя обойдется в 15 миллионов рублей (179 830 евро) на новогоднем вечере в Дубае, а каждому «иванушке» готовы заплатить по 1,5 миллиона рублей (18 070 евро).

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