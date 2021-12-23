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Отчаявшаяся Мария Максакова обратилась к Путину

Мария Максакова в Риге ФОТО: LETA

44-летняя российская оперная певица Мария Максакова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.  Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

Ранее суд первой инстанции вынес решение о передаче московской квартиры звезды ее несовершеннолетним детям - 14-летней Людмиле и 17-летнему Илье. 

Максакова объяснила, что сама не смогла явиться на заседание суда, поскольку живет в Украине. Приезжать в Москву ей страшно - она боится за свою жизнь. По ее словам, причина в сложных отношениях с отцом Ильи и Людмилы Владимиром Тюриным. Тогда певица решила обратиться к президенту РФ, чтобы получить защиту.

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо - летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет - осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», - цитирует знаменитость Lenta.ru. 

Напомним, весной 2021 года на оперную певицу Марию Максакову подали в суд ее собственные дети - 14-летняя Люда и 17-летний Илья, которые потребовали у матери передать им квартиру в Москве площадью 260 квадратных метров.

Согласно решению суда первой инстанции, Максакова должна отдать квартиру на Пресненской набережной в Москве своим старшим детям.

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