Отчаявшаяся Мария Максакова обратилась к Путину

Ранее суд первой инстанции вынес решение о передаче московской квартиры звезды ее несовершеннолетним детям - 14-летней Людмиле и 17-летнему Илье.

Максакова объяснила, что сама не смогла явиться на заседание суда, поскольку живет в Украине. Приезжать в Москву ей страшно - она боится за свою жизнь. По ее словам, причина в сложных отношениях с отцом Ильи и Людмилы Владимиром Тюриным. Тогда певица решила обратиться к президенту РФ, чтобы получить защиту.

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо - летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет - осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», - цитирует знаменитость Lenta.ru.

Напомним, весной 2021 года на оперную певицу Марию Максакову подали в суд ее собственные дети - 14-летняя Люда и 17-летний Илья, которые потребовали у матери передать им квартиру в Москве площадью 260 квадратных метров.