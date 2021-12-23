Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи после ожогов

Сегодня утром появилась информация, что 56-летней артистке успешно провели операцию по восстановлению кожи. Но это еще не все — в ближайшее время Марина Арнольдовна вновь ляжет под нож хирурга. По словам врачей, восстановление певицы будет долгим. Новый год Хлебникова встретит в клинике.
Недавно исполнительница вышла на связь с поклонниками и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. Звезда отметила, что все самое страшное осталось позади и серьезных поводов для беспокойств уже нет.
Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо, что пишете мне, поддерживаете. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо. По возможности буду вам присылать голосовые сообщения. А всю официальную информацию найдете на моей страничке в Instagram,
— говорила Марина Арнольдовна.
В страшном пожаре Хлебникова получила 50% ожогов тела, пострадали лицо, ноги и верхние дыхательные пути. По предварительным данным, артистка уснула с сигаретой в руке.
Сообщалось, что в последнее время певица злоупотребляла алкоголем и находилась в депрессии. Друг Марины Арнольдовны Дмитрий Чижов подобные домыслы опровергает, подчеркивая, что звезда, наоборот, была полна сил и творческих идей.
«17 ноября мы с Мариной вернулись в Москву с концертов. На 100 процентов опровергаю слухи о депрессии и алкоголизме Марины. За наши 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии. Последние полгода мы тесно сотрудничаем, хотя у меня есть своя хорошая сольная программа. Марина исполняет восемь или девять моих песен. Из них половина достаточно известные. «Чашка кофею», к примеру», — делился автор песен со «СтарХитом».