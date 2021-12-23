Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи после ожогов

Сегодня утром появилась информация, что 56-летней артистке успешно провели операцию по восстановлению кожи. Но это еще не все — в ближайшее время Марина Арнольдовна вновь ляжет под нож хирурга. По словам врачей, восстановление певицы будет долгим. Новый год Хлебникова встретит в клинике.

Недавно исполнительница вышла на связь с поклонниками и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. Звезда отметила, что все самое страшное осталось позади и серьезных поводов для беспокойств уже нет.

Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо, что пишете мне, поддерживаете. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо. По возможности буду вам присылать голосовые сообщения. А всю официальную информацию найдете на моей страничке в Instagram,

— говорила Марина Арнольдовна.

В страшном пожаре Хлебникова получила 50% ожогов тела, пострадали лицо, ноги и верхние дыхательные пути. По предварительным данным, артистка уснула с сигаретой в руке.

Сообщалось, что в последнее время певица злоупотребляла алкоголем и находилась в депрессии. Друг Марины Арнольдовны Дмитрий Чижов подобные домыслы опровергает, подчеркивая, что звезда, наоборот, была полна сил и творческих идей.