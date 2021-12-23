Бадоева и Галкин проведут «Новогоднюю ночь» на Первом канале
Жанна Бадоева и Максим Галкин станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале, сообщает News.ru.
Жанна Бадоева и Максим Галкин станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале, сообщает News.ru.
Зрители смогут насладиться музыкальными хитами 90-х в шоу «30 лет спустя». Песни тех лет находят свой отклик в душе как взрослых, так и молодёжи, сообщает пресс-служба Первого канала. Молодые люди сейчас перепевают хиты, под которые их родители танцевали в клубах и на школьных дискотеках.
Легендарные хиты 90-х — гармоничный музыкальный фон для семейного праздника нового времени. Песни именно той десятилетки объединяют миллениалов и зумеров. Родители современной молодёжи танцевали под них на школьных дискотеках и в клубах, а молодое поколение перепевает их сейчас и помнит из детства, — отмечается в сообщении.
В рамках шоу было отобрано более 40 хитов того времени. Для каждого выступления снимался отдельный номер в соответствующих декорациях. Например, Алёна Свиридова исполнит свой шлягер в компании фламинго ростом с человека. Для песни Владимира Преснякова «Стюардесса по имени Жанна» специально нашли настоящие кресла из самолёта. Во время выступления Леонида Агутина 37 ретротелевизоров будут транслировать архивные фото и видео артиста.