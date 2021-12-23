Басков «выстрелил» в президента Латвии из бутылки водки

««Новая волна», Юрмала. Президент Латвии, тогда это был Валдис Затлерс, приглашает нас на завтрак. Нас - это артистов», - вспоминает комик.

Максим пояснил, что завтрак проходил утром в резиденции президента. На нем были Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Лайма Вайкуле и Надежда Бабкина.

«Были какие-то журналисты на входе. Нас о чем-то спросили, и мы прошли. Очень такая обстановка степенная, европейская. Прекрасная погода. Все красиво», - описывает Галкин.

Велись спокойные светские беседы.

«Через полчаса приходит Басков, который всю ночь веселился... Всю ночь не спал. Он ввалился с фразой: «А вот и я... Я опоздал, но зато я с подарком... Всем присутствовавшим в этот момент стало неловко. Потому что ни у кого подарков приготовлено не было... Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я стал бы дарить президенту Латвии», - заметил Максим.

По мнению артиста, Басков принес вещь, которую ему уже кто-то подарил ранее: «Это была бутылка водки в упаковке в виде такого советского снаряда с красной звездой».

На мгновение в помещении повисла пауза. Валдис Затлерс не торопился благодарить Баскова за подарок. Тогда со словами «Да вы, наверное, не поняли, смотрите...» певец взял бутылку-снаряд и положил на плечо. Так как подарок явно уже неоднократно передаривался, крышка в нем была ненадежной и содержимое разболталось.

«Когда он это водрузил на плечо, эта фигня открылась, а там, кроме бутылки водки, сверху была стеклянная банка малосольных огурцов... В этот момент она вылетает и разбивается о кованый подлокотник стульчика, на котором сидит президент Латвии. И весь этот рассол с укропом, огурцами... все - на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле», - вспоминает Максим.

Дальше, по словам Галкина, наступила тишина, Басков сел и «начал пунцоветь». Не только потому, что ему было стыдно, но он еще и пытался сдержать смех: «Он смотрит на меня... Я понимаю, что он уже представляет, как я это буду рассказывать, а смеяться он не может, потому что фактически пришел и за минуту «обосрал» президента. Еще и опоздал».

Конечно, Валдис Затлерс сказал, что ничего страшного. В финале, посмотрев на бутылку водки, Лев Лещенко промолвил: «Ну что, может, водочки тогда?».