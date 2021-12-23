СМИ: Андрей Макаревич и его жена Эйнат Кляйн станут родителями

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Свадьба прошла в Израиле, где жила Эйнат. Если слухи о беременности верны, то для Эйнат это будет первый ребенок, а вот у Макаревича уже есть взрослые дети от прошлых отношений: 34-летний Иван, который появился в браке Макаревича и его второй жены Аллы, 46-летняя Дана и 21-летняя Анна, которые родились во внебрачных отношениях музыканта. Всего лидер "Машины времени" был женат четыре раза.