Сломавшая позвоночник Брыльска в отчаянии: «Молюсь. Что будет далее, не знаю»

По словам актрисы, ее ждет очень длительная реабилитация, сейчас звезда «Иронии судьбы…» не может даже выйти из дома.

Брыльска давно не выходит в свет и не ведет активной творческой деятельности. Свежие интервью с артисткой тоже нечасто мелькают в новостной ленте. Исчезновение с экранов прежде в СМИ связывали не только с преклонным возрастом, поговаривали даже, что актриса мучительно борется с онкологией. Как давно она повредила спину и насколько серьезен перелом, также доподлинно не известно.

По собственным словам, Брыльска пока не готова встречаться с журналистами и едва ли скоро сможет принять участие в новом проекте.

«Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник… Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — цитирует актрису PopCornNews.