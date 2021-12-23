Что подарить маме на Новый год или Рождество

Электронная книга - отличный вариант для подарка! На нее можно загрузить тысячи книг, они почти ничего не весит, можно регулировать шрифт, а самое главное - от нее не портится зрение! ФОТО: Tairo Lutter

Прежде всего обязательно учитывайте потребности своей матери. А если хороших идей у вас нет, можно воспользоваться следующим списком:

любимая книга;

бижутерия или ювелирные украшения – браслеты, кулон с цепочкой, серьги: выбор здесь очень большой, поэтому главное выбирать от всего сердца;

элементы для декора дома – разнообразные шкатулки, картины, статуэтки;

косметика – каждая женщина любит пользоваться косметикой, но не всегда находит деньги для того, чтобы купить себе дорогие наборы;

духи – здесь нужно точно знать, какой именно запах нравится ваши матери;

кожаные аксессуары – кошелек, сумка;

новогодние подарки, связанные с хобби - шитье, вязание, вышивание;

кухонные безделушки или наборы посуды;

цветы в горшке – если ваша мама любит ухаживать за растениями и имеет их много дома, также подойдет набор для выращивания пряных трав на подоконнике или специальные инструменты по уходу за растениями;

букет из сладостей или коробка любимых шоколадных конфет.

А если вы хотите подобрать полезный подарок, который будет еще очень интересным, можете выбрать гидромассажную ванночку для ног.

Гидромассажная ванночка для ног. ФОТО: Shutterstock

Что подарить маме на Новый год 2022: идеи для уникальных впечатлений

Если вы хотите по-настоящему поразить свою маму и подарить ей не столько дорогой подарок, сколько положительные эмоции, вам поможет следующий список:

сертификат для похода в спа-салон;

книги о здоровье, саморазвитии, самомассаже дома;

сертификат в любимый интернет-магазин чтобы мама сама выбрала себе подарок на Новый год 2022;

курсы для изучения нового хобби или иностранного языка; поездка в санаторий для оздоровления.

Санаторий в Эстонии. ФОТО: Marina Puškar

Что подарить маме на Новый год 2022, чтобы действительно поразить

Для каждого мама самый родной человек на Земле. И поэтому в любой праздник ее хочется по-настоящему поразить. Что подарить маме на Новый год 2022, чтобы у нее остались только положительные эмоции на долгое время? Попробуйте такой вариант, как портрет ручной работы. Его стоит заказать заранее, чтобы точно получить еще до Нового года. Это может быть портрет только вашей мамы или картина всей вашей семьи. Так вы лишний раз напомните, насколько сильно все любят этого родного человека, пишет TSN.

Попробуйте такой вариант, как портрет ручной работы. ФОТО: Marianne Loorents

Что подарить маме на Новый год 2022: бюджетные варианты

Если денег не хватает, но хочется обрадовать маму приятным, полезным, но не дорогим подарком, можно обратить внимание на следующие презенты:

красивую елочную игрушку с символом Нового года;

крем для рук или лица;

новый блокнот для кулинарных записей или еженедельник;

постельное белье;

теплый плед для уютных вечеров;

мягкие домашние тапочки;

набор кухонных полотенец;

декоративную свечу для дома;

мыло ручной работы.