Звезда «Иронии судьбы» сломала позвоночник
Актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает PopCornNews
Актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает PopCornNews
Звезда «Иронии судьбы» рассказала журналистам, что не может встретиться с ними, так как она вообще не в состоянии с кем-либо видеться. Кроме того, у артистки проблемы с голосом, пишет Lenta.ru.
«Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — заявила Брыльска.
Ранее в СМИ появилась информация, что актриса борется с раком языка. Изначально артистка отказалась говорить о болезни, однако позднее опровергла новости об обнаруженном у нее онкологическом заболевании. «Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — сказала Брыльска, которая в тот момент находилась в Варшаве из-за пандемии коронавируса.
80-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».