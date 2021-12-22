От учителей до артистов: эстонские преступники, осужденные за сексуальное домогательство к детям

Сегодня в Харьюском уездном суде обсуждалось досрочное освобождение Василия Очкаленко. Преступник, державший в страхе город Хаапсалу в начале 1990-х годов, изнасиловал и убил местных девочек. Однако Очкаленко далеко не единственный в Эстонии, кто подвергал детей насилию.

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Артист и ведущий детских мероприятий Венно Лоосаар в среду был окончательно признан виновным в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению апелляцию его защитников.