Разница до трех евро: смотрите, сколько стоят сладости от Kalev в разных магазинах столицы

Мы посетили четыре магазина: Stockmann, Selver, Rimi и Maxima, чтобы узнать, почем продают новогоднюю продукцию любимой многими фирмы Kalev.
В магазине Stockmann, конечно же, самые высокие цены. За обычную шоколадку вы отдадите 1.70 евро, а за коробку конфет Häid pühi! весом в 208 гр — 5.10 евро. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 9.90 евро!
В Rimi цены намного ниже. Шоколадки стоят по 1.39 евро, коробка все тех же конфет Häid pühi! — 4.15 евро. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 6.99 евро.
В Selver цены чуть выше, чем в Rimi, хотя новогодние калевские шоколадки стоят дешевле - 1.19 евро. Коробка конфет Häid pühi! — 4.49. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 7.39 евро.
В Maxima — самый скудный выбор праздничных сладостей. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 6.99 евро. Коробка конфет 4 klassikut тоже 6.99 евро, хотя в Selver стоит 5.99. евро!