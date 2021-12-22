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Выяснилось, сколько в среднем жители Эстонии тратят на рождественские подарки

Сколько вы тратите на новогодние подарки? Иллюстративное фото ФОТО: личный архив

Больше половины опрошенных жителей Эстонии (57%) покупают рождественские подарки на сумму до 200 евро, но каждый двадцатый этой зимой потратит на подарки свыше 500 евро, следует из проведенного исследовательской фирмой Norstat опроса.

По словам руководителя Norstat Estonia Эвелин Паэ, вопреки распространенному мнению, жители Эстонии не тратят умопомрачительных сумм на рождественские подарки.

«Если пятая часть опрошенных планирует потратить больше 200 евро, то почти столько же респондентов - 18% - не планируют тратить на рождественские подарки ни цента», - прокомментировала результаты Паэ.

Хотя торговые центры заполнены покупателями, 32% опрошенных по-прежнему предпочитают покупать подарки в магазинах, передает ERR.

«Интернет-магазины стали привычны для многих, и почти пятая часть респондентов покупает все или большую часть своих подарков в интернете», - сказала Паэ, по словам которой активнее всего совершают онлайн-покупки молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет.

При этом 65% респондентов старше 60 лет по-прежнему покупают все или почти все подарки в магазинах, и лишь меньше десятой части опрошенных этого возраста предпочитают интернет-магазины.

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