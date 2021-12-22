Выяснилось, сколько в среднем жители Эстонии тратят на рождественские подарки

По словам руководителя Norstat Estonia Эвелин Паэ, вопреки распространенному мнению, жители Эстонии не тратят умопомрачительных сумм на рождественские подарки.

«Если пятая часть опрошенных планирует потратить больше 200 евро, то почти столько же респондентов - 18% - не планируют тратить на рождественские подарки ни цента», - прокомментировала результаты Паэ.

Хотя торговые центры заполнены покупателями, 32% опрошенных по-прежнему предпочитают покупать подарки в магазинах, передает ERR.

«Интернет-магазины стали привычны для многих, и почти пятая часть респондентов покупает все или большую часть своих подарков в интернете», - сказала Паэ, по словам которой активнее всего совершают онлайн-покупки молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет.