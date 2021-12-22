Попробуйте: коктейль со сметаной «Белый эстонец»

Так, пользователь Reddit m2ger написал: «Я пью такое раз в год». Для вдохновения он взял знаменитый коктейль White Russian и создал на его основе свой из домашних ингридиентов.

M2ger пишет, что для его домашней версии коктейля понадобятся: перцовка, сметана, любое сушеное зеленое растение и кукла Калевипоэг.

«Название коктейля могло быть «Белый эстонец», хотя оно не подходит, или «Местный эстонец», или «Эстонец со средней зарплатой», - считает он.