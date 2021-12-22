Ср, 22.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ни денег, ни машины: жительницу Кохтла-Ярве обманули при покупке Audi через интернет

Audi руль. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Жительница Кохтла-Ярве, пожелавшая купить легковой автомобиль, стала жертвой мошенников, сообщает ERR.

48-летняя женщина из Кохтла-Ярве накануне рассказала полиции, что 8 декабря она перевела деньги на банковский счет не знакомого ей человека для покупки автомобиля Audi A4, сообщила в среду Идаская префектура.

Однако продавец до сих пор не передал ей машину и не вернул деньги. Общий ущерб составляет 1790 евро.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

НАВЕРХ
Back