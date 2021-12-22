Ни денег, ни машины: жительницу Кохтла-Ярве обманули при покупке Audi через интернет
Жительница Кохтла-Ярве, пожелавшая купить легковой автомобиль, стала жертвой мошенников, сообщает ERR.
Жительница Кохтла-Ярве, пожелавшая купить легковой автомобиль, стала жертвой мошенников, сообщает ERR.
48-летняя женщина из Кохтла-Ярве накануне рассказала полиции, что 8 декабря она перевела деньги на банковский счет не знакомого ей человека для покупки автомобиля Audi A4, сообщила в среду Идаская префектура.
Однако продавец до сих пор не передал ей машину и не вернул деньги. Общий ущерб составляет 1790 евро.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело.